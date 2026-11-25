وقالت وزارة الصحة إن 39 سيارة إسعاف شاركت في عمليات الإنقاذ، ونقلت المصابين إلى مستشفيات زايد التخصصي وإمبابة العام والوراق المركزي.

ووجه وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار برفع درجة الاستعداد في المستشفيات المحيطة بموقع الحادث، ومتابعة تقديم الرعاية الطبية للمصابين، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وبحسب شهود عيان، بدأت النيران في شاحنة على الطريق الدائري، قبل أن تمتد إلى سيارات مجاورة، وسط سماع انفجارات وتصاعد أعمدة كثيفة من الدخان.

وتباينت الروايات الأولية بشأن حمولة الشاحنة؛ إذ تحدث شهود عن مواد بترولية، بينما أفادت تقارير محلية بأنها كانت تنقل أسطوانات غاز، وأن الحريق أدى إلى تفحم عشر سيارات.

ولم تتضمن البيانات الرسمية المتاحة توضيحا لسبب الحريق أو طبيعة حمولة الشاحنة، كما لم تؤكد عدد المركبات المتضررة.

وانتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية إلى الموقع لإخماد النيران وتأمين المنطقة وتنظيم المرور، فيما أفادت تقارير محلية بالسيطرة على الحريق.

وأعلنت الشركة المشغلة للأتوبيس الترددي "BRT"، التابعة لوزارة النقل، تأثر حركة التشغيل وظهور تكدسات في عدد من المحطات، عقب إغلاق أجزاء من الطريق الدائري.

وقالت الشركة إن تعذر الحركة على الطريق دفع مزيدا من المواطنين إلى استخدام الأتوبيس الترددي، ما زاد أعداد الركاب والضغط على المحطات.

وأكدت تفعيل خطة الطوارئ واتخاذ إجراءات لتخفيف الازدحام واستمرار الخدمة، معتذرة للركاب عن التأخيرات والتكدسات.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في بيان سابق إصابة عشرة أشخاص، قبل تحديث الحصيلة إلى 21 وفاة و15 مصابا، وزيادة عدد سيارات الإسعاف المشاركة من 23 إلى 39 سيارة. وأكدت استمرار متابعة الموقف، مقدمة التعازي لأسر الضحايا.