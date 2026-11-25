وقال الشهود إن مواد بترولية تسربت إلى محيط الشاحنة، ما أدى إلى اشتعال سيارات أخرى وسماع انفجارات، وسط حالة من الذعر بين مستخدمي الطريق.

وانتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية إلى الموقع، مدعومة بسيارات الإطفاء والإسعاف، للسيطرة على النيران وتأمين المنطقة وتنظيم الحركة المرورية.

وتداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو قالوا إنها للحادث، تظهر ألسنة لهب وأعمدة دخان كثيف بالقرب من محطة مترو القومية. ولم يتسن التحقق بصورة مستقلة من مكان تصوير المقاطع وتوقيتها.

وتعمل الجهات المعنية على حصر الخسائر وتحديد ملابسات الحريق، وسط أنباء غير مؤكدة عن سقوط ضحايا.