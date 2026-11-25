وقال نتنياهو، في كلمة متلفزة أمام الكنيست، إن محاكمته يجب أن تنتهي سريعا، مضيفا: "اليوم انهارت المحاكمة. قلت قبل 10 سنوات: لن يكون هناك شيء، لأنه لم يكن هناك شيء".

واعتبر أن ظهور الحقيقة استغرق 10 سنوات، وصفها بأنها شهدت "معاناة رهيبة" له ولزوجته وأبنائه، متحدثا عن استجوابات و"اغتيال للشخصية" وتحريض بحقه.

وتساءل: "من سيعيد إلينا تلك السنوات؟ من سيعيد إلينا عقدا من الزمن كان بإمكاننا أن نعيش خلاله بحرية؟".

وجاءت تصريحاته بعد بيان للمحكمة المركزية في القدس اعتبر أن فرص إدانته في القضية المعروفة بالرقم "4000"، والتي تشمل اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، ضئيلة للغاية.

وفي القضية "2000"، التي يواجه فيها اتهامات بالاحتيال وخيانة الأمانة، قالت المحكمة إنها غير مقتنعة بأن الوقائع المنسوبة إليه تشكل جريمة، ولا ترى أساسا كافيا للمضي في القضية.

أما في القضية "1000"، التي تتعلق أيضا باتهامات بالاحتيال وخيانة الأمانة، فدعت المحكمة النيابة العامة إلى محاولة التوصل إلى اتفاق مع فريق الدفاع.

ولا تمثل توصيات القضاة حكما ببراءة نتنياهو أو قرارا نهائيا بإنهاء المحاكمة، رغم وصفه التطورات بأنها "انهيار" للقضية.