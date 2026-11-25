وجاءت تصريحات كاتس تعليقا على إعلان اغتيال محمد أبو عوف، الذي وصفه بأنه رئيس جهاز الأمن الداخلي التابع لحماس في شمال قطاع غزة، موجها التهنئة إلى الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك" على العملية.

وقال كاتس إن السياسة التي يقودها مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو واضحة وحازمة"، وتستهدف إقامة منطقة خالية من السكان والمنازل وما وصفه بـ"البنية التحتية للإرهاب"، معتبرا أن السيطرة عليها تهدف إلى حماية التجمعات السكنية الإسرائيلية.

وربط استمرار هذا الوجود العسكري بنزع سلاح حماس وتجريد القطاع من السلاح، من دون تحديد جدول زمني. ولا يتضمن التصريح تفاصيل عن حدود المنطقة المقترحة أو آليات التعامل مع سكانها.

وتأتي تصريحات كاتس امتدادا لمواقف سابقة بشأن توسيع المساحة الخاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية في غزة.

ففي مقابلة مع القناة 14 الإسرائيلية خلال يوليو الماضي، قال إن الجيش يسيطر على أكثر من 60 في المئة من القطاع، ويستهدف رفع النسبة إلى 70 في المئة.

وأوضح حينها أن أسلوب العمليات بات يقوم على إخلاء السكان والسيطرة على الأراضي والبقاء فيها، إلى جانب تدمير المنشآت فوق الأرض وتحتها، مؤكدا تمسك الحكومة بالمناطق الأمنية التي أقامتها. وتظل نسب السيطرة الواردة في تلك التصريحات تقديرات معلنة من الجانب الإسرائيلي.