وقال مصدر قضائي إن قاضية التحقيق العسكري الأول غادة أبو علوان استجوبت الموقوفين الخمسة لمدة 6 ساعات، قبل إصدار مذكرات التوقيف بحقهم.

وأضاف أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي كلود غانم، أصدر مذكرات بحث وتحر بحق ثلاثة كوادر من الحزب، وكلف الأجهزة الأمنية بتوقيفهم وإحضارهم للتحقيق.

وكانت الأجهزة الأمنية قد أوقفت الرجال الخمسة في العاشر من نوفمبر، في منطقة جبلية وعرة بين البترون وبشري، بعيدا عن معاقل الحزب التقليدية، وبحوزتهم "خرائط ووثائق".

وادعى القضاء عليهم بتهم "تأليف مجموعة مسلحة وتجنيد عناصر وتجهيزهم ومدهم بالسلاح"، وفق المصدر القضائي.

واعتبر النائب عن حزب الله حسين الحاج حسن، في مؤتمر صحفي الثلاثاء، أن الموقوفين الخمسة، إلى جانب موقوفين في قضية شاحنة متفجرات، "معتقلون ظلما وقسرا في سجون السلطة".

واتهم الحاج حسن السلطات بالانصياع لإملاءات خارجية، معتبرا أنها ترتكب "أخطاء فادحة وخطيرة بحق شعبها".

وكانت الأجهزة الأمنية قد ضبطت في أكتوبر شاحنة محملة بمواد متفجرة أثناء انتقالها من شرق لبنان إلى بيروت، وأوقفت شخصين كانا بداخلها.

وأقر حزب الله بأن الشاحنة تعود له، وقال إنها كانت تنقل "قدرات تستخدمها المقاومة في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي".

وفي واقعة منفصلة، أعلن الجيش اللبناني، الأحد، توقيف ثلاثة أشخاص على خلفية تهريب أكثر من 260 كيلوغراما من المواد المتفجرة من سوريا، ضبطت في شرق البلاد.

وتأتي هذه التطورات وسط ضغوط متزايدة على حزب الله لتسليم سلاحه، وخلاف بشأن تنفيذ خطة أقرتها الحكومة لنزع سلاحه، بعد الحرب التي انتهت بوقف لإطلاق النار في نوفمبر 2024، واحتلت إسرائيل خلالها مساحات من جنوب لبنان.