وقدمت المشروع عضو الكنيست أوريت فركاش هكوهين، من حزب "يشار"، بالاشتراك مع رئيس الحزب غادي آيزنكوت، وفق ما أوردته قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية.

وينص المشروع على أن يشمل التحقيق الفترة الممتدة من انتهاء عملية "الجرف الصامد" عام 2014 وحتى استعادة جثمان آخر محتجز إسرائيلي في قطاع غزة، بما يغطي الأحداث التي سبقت الهجوم ومجريات الحرب اللاحقة.

وقال الحزب إن تشكيل اللجنة يمثل واجبا وطنيا وأخلاقيا تجاه عائلات القتلى والمواطنين الإسرائيليين، بهدف كشف الحقيقة واستخلاص الدروس من الإخفاقات التي سبقت الهجوم وأعقبته، مؤكدا مواصلة العمل حتى تشكيلها فعليا.

ووصفت فركاش هكوهين التصويت بأنه "بداية التصحيح"، فيما لا تعني الموافقة بالقراءة التمهيدية إقرار القانون نهائيا أو بدء عمل اللجنة.

ويأتي التصويت في ظل استمرار الانقسام السياسي بشأن الجهة التي تتولى التحقيق في إخفاقات السابع من أكتوبر، وتحديد المسؤوليات عن الهجوم وإدارة الحرب.