وفي مواجهة هذا الواقع، تسعى مبادرات أممية ومحلية إلى مساعدة الأطفال على الخروج من عزلتهم واستعادة بعض ملامح طفولتهم، عبر أنشطة ترفيهية تصل إليهم في أماكن نزوحهم.

طفولة بين أعباء الكبار

تكشف شهادات أطفال تحدثوا لموقع سكاي نيوز عربية كيف غيرت الحرب تفاصيل حياتهم اليومية، وحولتهم من أطفال يقضون أوقاتهم في اللعب مع أصدقائهم إلى صغار يتحملون مسؤوليات تفوق أعمارهم.

تقول الطفلة رزان زيارة، التي شاركت في إحدى الفعاليات الترفيهية: "آخر مرة شاهدنا فيها هذه الشاشة الكبيرة كانت قبل الحرب، وعندما اندلعت الحرب، حرمنا طوال السنوات الثلاث من مشاهدة الشاشة وممارسة الألعاب وكل الأشياء التي كنا نفعلها قبل الحرب".

وتضيف: "في بداية الحرب قصف منزلنا، ومنذ ذلك الوقت انتقلنا للعيش في الخيام، ولم نعد نرى أصدقاءنا أو نلتقي بهم، وأصبح كل يومنا داخل الخيمة بين مهام غسل الملابس ونشرها والتنظيف من الرمال والكنس".

ولا تبدو تجربة رزان استثنائية، إذ تظهر بيانات الأمم المتحدة أن أسرتين من كل ثلاث أسر في غزة لا تتوفر لأطفالهما مساحة خارجية آمنة للعب، فيما تقول أكثر من ثلاث أسر من كل أربع أسر لديها أطفال صغار إنها لا تملك ألعابا لهم.

ودفع هذا الواقع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إلى إطلاق حملة "العودة إلى اللعب"، لحشد الدعم وتوفير مساحات آمنة وفرص ترفيهية للأطفال في أنحاء القطاع.

ونظمت المنظمة، بمناسبة اليوم العالمي للطفل، فعالية ترفيهية شارك فيها 100 طفل، في إطار جهودها لتسليط الضوء على أهمية اللعب باعتباره حقا أساسيا وأداة للدعم النفسي والاجتماعي.

السينما.. نافذة للخروج من العزلة

وتتواصل في القطاع فعاليات الدورة الثانية من مهرجان غزة للسينما الدولية للأطفال، الذي تجوب عروضه مدنا ومناطق مختلفة، وتصل إلى تجمعات النازحين ومخيماتهم على مدار 30 يوما.

وفي مخيم الجوازات للنازحين، تحولت مشاهدة فيلم كرتوني على شاشة كبيرة إلى مناسبة حاشدة لأطفال يعيشون في خيام تفتقر إلى الكهرباء ووسائل الترفيه.

وتقول أسوم بلال، إحدى القائمات على المهرجان، لموقع سكاي نيوز عربية: "هناك استجابة كبيرة وجميلة من الأطفال عندما ندخل إلى المخيمات، نشعر أنهم في غاية الانبهار".

وتشير إلى أن الأطفال يسألون بعد انتهاء العروض عن موعد عودة فريق المهرجان لعرض أفلام جديدة، وهو ما يعكس، في تقديرها، استعادة الأطفال شغفهم بالأنشطة الترفيهية بعد سنوات الحرب القاسية.

ولا تقتصر أهمية هذه العروض على مشاهدة الأفلام، بل تتيح للأطفال فرصة الالتقاء بأقرانهم وتكوين صداقات والخروج من العزلة التي فرضتها ظروف النزوح.

وتقول الطفلة ليان ألو سرية، التي شاركت في إحدى الفعاليات، لموقع سكاي نيوز عربية: "نحن نعيش في خيمة، وأطفال غزة جميعهم تقريبا يقضون أوقاتهم داخل الخيام، وكأنهم محاصرون فيها، واليوم جئنا لنرسم ونفرح ونلعب ونغني".

اللعب تحت التهديد

غير أن الوصول إلى الأطفال في أماكن نزوحهم يواجه تحديات أمنية ولوجستية، خصوصا في المناطق القريبة من الخط الأصفر، حيث تتعرض التجمعات السكنية لمخاطر القصف وإطلاق النار، فضلا عن صعوبة العثور على مساحات آمنة لتنظيم الفعاليات.

وتوضح بلال أن بعض العروض تُلغى نتيجة التوترات الأمنية، حفاظا على سلامة الأطفال، لكن القائمين على المبادرة يحاولون العودة إلى تلك المناطق متى سمحت الظروف بذلك.

وتضيف: "نكون قد وعدنا الأطفال بأن نعرض لهم الأفلام ونرسم على وجوههم ونسعدهم، لذلك نحاول العودة إليهم والوفاء بوعودنا، ومنحهم الأجواء التي انتظروها".

ورغم محدودية هذه المبادرات مقارنة بحجم الاحتياجات في القطاع، فإنها تمنح الأطفال فرصة للتحرر، ولو لساعات، من أعباء النزوح واستعادة حق بات من الصعب ممارسته في غزة، الحق في اللعب.