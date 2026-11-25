وقال تورك في بيان إنه يشعر "بقلق بالغ إزاء الطابع الذي يزداد انتشارا ومنهجية للانتهاكات المرتكبة في كل من الضفة الغربية وغزة"، مضيفا أن "على جميع الدول التزاما بالتحرك الآن لمنع وقوع مزيد من الجرائم الوحشية بحق الفلسطينيين".

وقال المفوض السامي إن التحذيرات الأممية لم تلق استجابة، وإن "الجرائم الوحشية لا تزال تتكرر، في وقت يستمر فيه قتل المدنيين وتهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين قسرا، وسط تصريحات لمسؤولين إسرائيليين كبار تشير إلى نية جعل هذا التهجير دائما".

ولفت إلى "تدمير البنية التحتية المدنية في غزة"، بالتزامن مع "توسع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية"، فضلا عن تعرض فلسطينيين للاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة، وإخضاعهم لنظام قضائي تمييزي.

وأعرب تورك عن قلقه إزاء "استمرار عمليات القتل غير القانونية في غزة رغم إعلان وقف إطلاق النار العام الماضي"، و"حصر السكان في مساحة آخذة في التقلص"، إلى جانب "استمرار الحصار والإغلاق الإسرائيليين اللذين يحرمان الفلسطينيين من الاحتياجات الأساسية، بما فيها الغذاء والدواء والمأوى".

وفي الضفة الغربية، حذر من "محاولات منهجية وعنيفة لإحلال المستوطنين الإسرائيليين محل التجمعات السكانية الفلسطينية"، وتفتيت الأراضي بما يقوض فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا.

ووفق البيان، نزح 42 ألفا و666 فلسطينيا قسرا في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، على أيدي القوات الإسرائيلية والمستوطنين منذ السابع من أكتوبر 2023، إضافة إلى نحو مليوني فلسطيني تعرضوا للتهجير القسري في قطاع غزة، واضطر كثيرون منهم إلى النزوح مرات عدة.