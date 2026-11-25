وتتركز التحركات النفطية في كركوك ونينوى وصلاح الدين وديالى، حيث تقع بعض الحقول التابعة للحكومة الاتحادية في مناطق يتداخل فيها النفوذ الأمني لبغداد وأربيل.

ويسعى الزيدي إلى إخضاع هذه الحقول مباشرة لإدارة وزارة النفط الاتحادية، ومنع تصدير النفط ومشتقاته خارج رقابة بغداد، وربط الآبار بمنظومة إلكترونية.

وفي قلب هذا الملف تقع كركوك، حيث يتقاطع الخلاف على إدارة الثروة النفطية مع النزاع على السلطة في المناطق المتنازع عليها.

من الأنبوب إلى المعبر

وقال محلل الشؤون السياسية والعسكرية في سكاي نيوز عربية، مهند العزاوي، إن العراق يمر بمرحلة قد تمثل "إعادة تأهيل الدولة العراقية".

ورأى أن جرف الصخر كان نقطة تحول في التعامل مع تهريب النفط، بعد سنوات اتسع فيها نشاط شبكات قال إنها تستفيد من اقتصاد مواز.

ووصف العزاوي خلال حديثه لسكاي نيوز عربية، سلسلة التهريب بأنها تبدأ "من الأنبوب" وتنتهي "بالمعبر"، موضحا أن ما بينهما يتطلب إمكانات فنية وعمليات تخزين ونقل.

وقال إن امتداد هذه العمليات يطرح أسئلة بشأن قدرة الأجهزة المعنية على كشفها، مرجحا وجود "نوع من التخادم" بين عناصر فاسدة في أجهزة أمنية وشبكات تهريب.

ووصف هذه الشبكات بأنها "عابرة للحدود"، ورأى أن استمرار نشاطها يرتبط بوجود جهات تستقبل النفط المهرب خارج العراق.

وتشير التقارير إلى وجود 26 معبرا غير رسمي على حدود الإقليم، وتورد أربعة منافذ برية معترفا بها اتحاديا، هي إبراهيم الخليل مع تركيا، وحاج عمران وباشماخ وبرويزخان مع إيران.

ويسعى الزيدي إلى إغلاق المعابر غير الرسمية وإخضاع المنافذ لسلطة بغداد. ويمتد أثر هذه الخطوة إلى التجارة والجباية الجمركية، وهما جزء من حسابات الإيرادات في العلاقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم.

وحدد العزاوي المنطقة الحدودية بين العراق وتركيا وإيران بوصفها الأكثر حساسية في هذا الملف. وأشار إلى أن الخلل يتركز في المعابر غير الرسمية، ولفت إلى أهمية التدقيق الإلكتروني في وثائق تصدير شحنات النفط، وهو إجراء يربط الرقابة على حركة الشحنات بمتابعة ما يخرج عبر الحدود.

خط كركوك–جيهان يغير حسابات التصدير

وتعول بغداد أيضا على خط كركوك–جيهان، الذي ينقل النفط من شمال العراق عبر تركيا إلى ميناء جيهان على البحر المتوسط. وبحسب التقارير، استأنفت بغداد الضخ عبر الخط في 17 نوفمبر بطاقة أولية تبلغ 120 ألف برميل يوميا، مع خطة لرفعها إلى 500 ألف برميل يوميا.

وإذا بلغت الطاقة المستوى المستهدف، فقد يتراجع اعتماد بغداد على مسارات التصدير التي يسيطر عليها الإقليم، وتتقلص بذلك إحدى أوراق أربيل في التفاوض على إدارة الصادرات.

وتزداد حساسية هذا التحول في المناطق المتنازع عليها، حيث يرتبط تنفيذ قرارات إدارة الحقول بتوزع السيطرة الأمنية على الأرض.

الدستور وحدود التحرك الاتحادي

ورأى العزاوي أن الزيدي يستند إلى "التفويض الدستوري" بصفته رئيسا للسلطة التنفيذية. فالمادة 78 من الدستور تجعل رئيس الوزراء المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة والقائد العام للقوات المسلحة. وتضع المادة 110 رسم السياسة الجمركية وتأمين حدود العراق ضمن الاختصاصات الاتحادية، فيما تجعل المادة 114 إدارة الجمارك اختصاصا مشتركا بالتنسيق بين الحكومة الاتحادية والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.

وفي ملف الثروة، تنص المادة 111 على أن النفط والغاز ملك لكل الشعب العراقي، فيما تنص المادة 112 على إدارة الحكومة الاتحادية للنفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة. ويضع هذا التوزيع للصلاحيات مسألة التنسيق بين بغداد وأربيل في صلب تنفيذ القرارات المتعلقة بالحقول والمنافذ.

واستبعد العزاوي اتجاه الزيدي إلى مواجهة مباشرة مع الإقليم، ووصف التحرك بأنه "إنفاذ القانون". ورجح أن تشهد المرحلة المقبلة "مكاشفة ومصارحة" بين الطرفين، مشيرا إلى تفاهمات سابقة بشأن المطارات والمنافذ. وبين جرف الصخر وكركوك، يتسع بذلك اختبار سلطة بغداد على ثلاث جبهات مترابطة، هي نفوذ الشبكات المسلحة، والرقابة على عائدات النفط والجمارك، وتنفيذ القرارات الاتحادية في مناطق تتداخل فيها الصلاحيات والسيطرة الأمنية.