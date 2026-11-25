وجاء ذلك في قرار تفسيري أصدرته المحكمة بناء على طلب رئيس الوزراء لتفسير مواد دستورية تتعلق بتوزيع الاختصاصات بين السلطات الاتحادية وسلطات الإقليم.

وشددت المحكمة على أن توزيع الصلاحيات لا يمس وحدة الدولة وسيادتها، ولا يجيز تجزئة الاختصاصات الحصرية أو تعطيل الاختصاصات المشتركة ومتطلبات التنسيق الدستوري.

وقضى القرار بأن حماية الحدود الدولية وتأمينها والدفاع عنها من الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، وأن للحكومة نشر القوات المسلحة وإدارتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الحدود مع جميع الدول المجاورة، بما فيها الحدود ضمن إقليم كردستان.

وأكد حق السلطات الاتحادية في الإشراف والرقابة والسيطرة على أداء الدوائر العاملة في جميع المنافذ الحدودية، مع مراعاة إدارة الجمارك بالتنسيق مع حكومات الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.

كما أقر بأن إنشاء منظومة وطنية موحدة لأتمتة المنافذ والجمارك وربطها إلكترونيا بالجهات الاتحادية يدخل ضمن اختصاص السلطات الاتحادية في رسم السياسات المالية والجمركية وتنظيم التجارة.

النفط والإيرادات العامة

وفي ملف النفط والغاز، أكدت المحكمة أن ملكيتهما تعود إلى جميع أبناء الشعب العراقي، وأن إدارة النفط والغاز المستخرج تتولاها الحكومة الاتحادية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة، وفقا للأحكام الدستورية.

وأوضح القرار أن لوزارة النفط والجهات الرقابية الاتحادية ممارسة صلاحيات الإشراف والرقابة والتدقيق على الحقول والعمليات والعقود المتعلقة بالإنتاج والاستخراج والتسويق والتصدير، وفق الدستور والقوانين النافذة والقرارات القضائية ذات الصلة.

وشمل القرار تأكيد صلاحية السلطات الاتحادية في تحديد الضوابط والتعرفة الجمركية الموحدة، والإشراف على الإيرادات العامة من الرسوم والضرائب والإيرادات غير النفطية في أنحاء العراق، بما فيها إقليم كردستان، وتدقيقها وتسويتها وتوريدها إلى الخزينة العامة وفقا للقانون.

صلاحيات الإقليم

وحدد القرار النطاق المكاني لممارسة سلطات إقليم كردستان بالأراضي التي كانت تديرها حكومة الإقليم في 19 مارس 2003، والواقعة في محافظات دهوك وأربيل والسليمانية وكركوك وديالى ونينوى، مع مراعاة الأحكام الدستورية الخاصة بالمناطق المتنازع عليها.

وأكد أن إدارة الأراضي الواقعة خارج هذا النطاق وممارسة الاختصاصات عليها تعود إلى السلطات الاتحادية، كل بحسب اختصاصه، وأن الإدارة الفعلية من جانب سلطات الإقليم خارج ذلك النطاق لا تنشئ لها اختصاصا دستوريا.

وصدر القرار بالأغلبية، مع مخالفة عضوين، بوصفه حكما باتا وملزما للسلطات كافة.