وفي 2024 نقلت رويترز عن مصادر أن أكثر من ألف صهريج كانت تحمل 200 ألف برميل يومياً على الأقل نحو إيران وتركيا.

بعد ثلاث سنوات، رسم تقرير استخباراتي عراقي حصلت سكاي نيوز عربية على تفاصيله مسارين لهذا النفط:

الأول يبدأ من فيشخابور في دهوك، ويمر بمنفذ إبراهيم الخليل ليُباع في تركيا. والثاني ينطلق من حصص شركة نفط الشمال في كركوك، ويعبر منفذَي باشماخ وبرويز خان إلى إيران. هناك يُكرَّر الخام وتُخلط مشتقاته بمنتجات إيرانية، قبل بيع الوقود في السوق الأفغانية.

عند هذه النقطة يفقد البرميل هويته. فالمصادر المنشورة لا تكشف نسب الخلط، ولا تتضمن سجل شحنة يربط المزيج بمعبر أفغاني أو مستودع بعينه.

وفي 24 نوفمبر تحركت بغداد. أعفى رئيس الوزراء علي فالح الزيدي رئيس هيئة المنافذ الحدودية وقائدَي عمليات كركوك وشرطتها، وسحب يد مدير شركة نفط الشمال، وقرر تسلّم منافذ الإقليم. في المقابل رفض مسرور بارزاني الإجراءات.

يتتبع هذا الملف الرحلة بالخرائط وصور الأقمار الصناعية والرسوم التفاعلية، ليجيب: أين يمكن تتبع الشحنة.. وأين ينقطع أثرها؟.