وقال الجهاز، في بيان، إن مفارزه في ذي قار تحركت استنادا إلى معلومات استخبارية بشأن خرق في أنبوب نفطي بمنطقة اللحيس، التي أوضح أنها تتبع إداريا لمحافظة البصرة.

وأضاف أن القوة ضبطت ثلاثة خراطيم متصلة بصمامات مثبتة على الأنبوب، كانت تستخدم لسحب النفط وتحميله في صهاريج تمهيدا لتهريبه. وأغلقت الوصلات بالتنسيق مع الجهات الفنية المختصة.

وفي عملية منفصلة بكركوك، ضبطت مفارز الجهاز، بعد استحصال الموافقات القضائية، مركبة أدخلت عليها تعديلات غير قانونية لاستخدامها في تهريب المشتقات النفطية.

وأوضح البيان أن التعديلات شملت فتحات جانبية لتفريغ الوقود، وأن التفتيش أسفر عن العثور على مادة النفط الأبيض داخل خزان المركبة، والقبض على متهم في القضية.