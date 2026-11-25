وكانت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي قد توعدت أوكرانيا بالرد، بعدما أعلنت مقتل عنصرين تابعين لرئاسة أركان القوات البحرية في هجوم بمسيرات استهدف سفينة حربية روسية داخل ميناء بنغازي، الأحد.

وفي المقابل، وصف وزير الخارجية الأوكراني، الثلاثاء، الهجوم الذي استهدف سفينة عسكرية روسية وسفينة شحن في المياه الليبية بأنه دفاع مشروع عن النفس.

وشهدت بنغازي، الأحد، هجوما على سفينة روسية داخل القاعدة البحرية، أعقبته هجمات بزوارق مسيرة قبالة سواحل المدينة، طالت سفنا تجارية.

وقال مصدران عسكريان ليبيان لرويترز حينها إن سفينة تجارية ترفع علم مالطا تعرضت لهجوم بزورق مسير، وإن القوات البحرية أنقذت أفراد طاقمها.

وأضافا أن القوات البحرية والجوية اعترضت أكثر من 20 زورقا مسيرا خلال ساعات المساء.

وكان مصدران طبيان قد أفادا يوم الهجوم بإصابة 10 أشخاص، بينهم روس وليبيون، بجروح طفيفة في انفجار السفينة الروسية، قبل الإعلان اللاحق عن مقتل العنصرين الليبيين.

وقالت الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد، إن السفينة الروسية توقفت في بنغازي للتزود بالوقود والمؤن أثناء عودتها إلى روسيا، بموجب اتفاقات التعاون البحري بين البلدين.

وأكدت سلامة مرافق الميناء والقاعدة البحرية ومخازنهما، واستئناف العمل المعتاد بعد إخماد الحريق وتأمين الموقع، ووجهت بالتنسيق مع السلطات الروسية لإجراء تحقيق مشترك.

ووصفت الحكومة الهجوم بأنه انتهاك للسيادة الليبية وتهديد للسلامة البحرية، مشددة على أن ليبيا ليست طرفا في الحرب الروسية الأوكرانية، ولن تسمح بتحويل أراضيها وموانئها إلى ساحة للصراعات الدولية.