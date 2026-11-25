وتمنح المبادرة أولوية لوقف الحرب واستعادة مؤسسات الدولة، وتتعهد فيها إثيوبيا بالوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، في محاولة لفتح نافذة سياسية أمام السودانيين بعد دخول النزاع عامه الرابع واتساع خسائره البشرية والإنسانية.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، في دعوة مفتوحة أصدرها في 23 نوفمبر، إن بلاده مستعدة لاستضافة الحوار ورعايته، وتوظيف علاقاتها الإقليمية والدولية وإمكاناتها الدبلوماسية لتهيئة الظروف اللازمة لجمع الأطراف السودانية إلى طاولة واحدة.

وأكد أن المبادرة لا تنطلق من أجندة سياسية خاصة، ولا تستهدف تحقيق مكاسب على حساب أي طرف، وإنما تستند إلى قناعة بأن استمرار الحرب لا يخدم أحداً، وأن السودان وشعبه هما الخاسر الأكبر من الصراع.

حوار بلا إقصاء

ودعا أبي أحمد جميع الأطراف، بمختلف مكوناتها العسكرية والسياسية والمدنية، إلى المشاركة في حوار شامل ومفتوح، يهدف إلى وقف الاقتتال والانقسام والتوصل إلى توافق يؤسس لسلام عادل ومستدام.

وأوضح أن إثيوبيا مستعدة لتوفير منبر يتسم بالانفتاح والجدية والاحترام المتبادل، ويتيح للسودانيين مناقشة خلافاتهم والتوصل إلى حلول توافقية بإرادتهم الوطنية المستقلة، بعيداً عن الإملاءات الخارجية والاستقطابات التي أسهمت في إطالة أمد الحرب.

وبحسب المبادرة، يُفترض أن يقود الحوار إلى تفاهمات سياسية واسعة تشمل وقف الحرب وإطلاق مسار وطني جامع، والتوافق على ترتيبات المرحلة المقبلة، بما فيها تشكيل حكومة وحدة وطنية مقبولة على نطاق واسع.

وستتولى الحكومة المقترحة، وفق الرؤية الإثيوبية، استعادة مؤسسات الدولة، وصون وحدة السودان وسيادته، وإعادة بناء ما دمرته الحرب، وتهيئة الطريق أمام سلام يشارك جميع السودانيين في صياغته.

وشدد رئيس الوزراء الإثيوبي على أن الغاية من الحوار ليست تحقيق انتصار لطرف على آخر، بل انتصار السودان واستعادة الدولة ووقف نزيف الدم، معتبراً أن الحلول المفروضة لا يمكن أن تؤسس لسلام دائم.

وقال إن مستقبل السودان شأن يقرره السودانيون وحدهم، وإن الحوار السوداني–السوداني يمثل الطريق الأجدى لإنهاء الأزمة وصياغة عقد وطني جديد يحفظ كرامة المواطنين ووحدة البلاد وتنوعها.

إرث الوساطة

واستندت المبادرة إلى العلاقات التاريخية والاجتماعية والثقافية المتداخلة بين البلدين، مؤكدة أن الحرب في السودان لا تمثل بالنسبة إلى إثيوبيا مجرد تطور سياسي أو أمني في دولة مجاورة، بل مأساة تمس الشعب الإثيوبي وتؤثر في أمن المنطقة واستقرارها.

وأشار أبي أحمد إلى أن البلدين ظلا يتأثران بصورة متبادلة بالأزمات والتحولات بسبب الجوار وتشابك المصالح والروابط الإنسانية، وأن تداعيات الحرب السودانية تجاوزت حدود البلاد وألقت بظلالها على دول الجوار والقرن الأفريقي.

واستدعى رئيس الوزراء الإثيوبي تجربة بلاده في الوساطة عقب ثورة ديسمبر 2019، عندما أسهمت أديس أبابا في تقريب وجهات النظر بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، وتهيئة الطريق لاتفاق بين المكونين العسكري والمدني.

وقال إن تلك الجهود حظيت بمساندة إقليمية ودعم دولي، واستهدفت مساندة تطلعات السودانيين إلى الحكم المدني وبناء دولة يسودها السلام والعدالة والاستقرار.

وترى إثيوبيا أن مبادرتها الجديدة تمثل امتداداً لذلك الدور، خصوصاً بعدما اتسعت دائرة الحرب وارتفعت كلفتها الإنسانية، وتعرضت مؤسسات الدولة والبنية التحتية ومقومات الحياة لدمار واسع، بينما تنتظر ملايين الأسر السودانية مساراً ينهي النزوح واللجوء والتشريد.

دعوة لدعم دولي

وناشد أبي أحمد المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية مساندة المبادرة، وتكثيف الجهود الإنسانية لتخفيف معاناة المتضررين والنازحين واللاجئين، ودعم المساعي الجادة لوقف الحرب بعيداً عن الحسابات الضيقة.

وأكد استعداد إثيوبيا للتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين وتوظيف علاقاتها الدبلوماسية لتشجيع الأطراف السودانية على المشاركة، وتوفير الظروف الملائمة لإنجاح الحوار.

وشدد على أن سلام السودان لا يمثل مصلحة لدولة مجاورة فحسب، بل يشكل جزءاً من أمن إثيوبيا واستقرار القرن الأفريقي، قائلاً إن سلام السودان من سلام إثيوبيا، وإن استقراره ركيزة لاستقرار المنطقة بأسرها.

وتضع المبادرة الأطراف السودانية أمام اختبار الاستجابة لدعوة تقوم على الحوار الشامل ورفض الإقصاء، في وقت أثبت فيه استمرار القتال أن الحسم العسكري لا يعيد بناء الدولة ولا ينهي معاناة المدنيين.

ومع تعهد أديس أبابا بالحياد وتوفير منصة مفتوحة لجميع المكونات، باتت المسؤولية على أطراف الحرب والقوى السياسية في تحويل المبادرة إلى فرصة حقيقية لوقف الدم، بدلاً من إهدار نافذة جديدة للسلام ودفع السودانيين إلى عام آخر من القتل والنزوح والدمار.