ودانت المحكمة المتهم بجريمتي القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان باستخدام سلاح، والقيام بأعمال إرهابية باستخدام سلاح، وفقا لقانون منع الإرهاب.

وكان الهجوم قد وقع في 5 نوفمبر الجاري، عندما اعتدى المنفذ بأداة حادة على رجل أمن أثناء تأدية واجبه في شارع المدينة المنورة بالعاصمة عمان.

وتدخلت دورية أمنية للسيطرة على المعتدي، وأصيب ضابط خلال الاشتباك معه. ونقل العريف السلايطة إلى المستشفى، لكنه توفي متأثرا بإصابته.

وأعلنت النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة، في 11 نوفمبر، انتهاء التحقيقات وإحالة القضية إلى المحكمة، بعد الاستماع إلى الشهود وجمع الأدلة واستجواب المتهم.

وكانت محكمة أمن الدولة الأردنية أصدرت في وقت سابق حكما بإعدام منفذي الاعتداء الذي استهدف كنسية حمود في محافظة الكرك.

ودانت المحكمة المنفذين الثلاثة بتنفيذ أعمال إرهابية أودت بحياة 9 أشخاص في الثالث والعشرين من أكتوبر الماضي.

وقال وزير الاتصال الحكومي الأردني السابق مهند مبيضين إن أحكام الإعدام بحق المدانين في اعتداء كنيسة الكرك تعكس حسم الدولة في مواجهة الإرهاب، داعيا إلى تجفيف منابع التطرف وملاحقة شبكات تمويله.