وبحسب الصحيفة، لم يقدم أي جندي أو ضابط للمحاكمة في هذه القضايا حتى نشر التقرير، رغم الحظر الذي تعلنه قيادة الجيش على استخدام المدنيين في العمليات العسكرية.

وتتوزع التحقيقات على 10 وقائع في قطاع غزة و6 في الضفة الغربية. وتتعلق بممارسات تعرف بين الجنود باسم "إجراء البعوضة"، وتشمل إجبار محتجزين أو مدنيين على دخول مبان وأنفاق يشتبه في احتوائها على متفجرات أو مسلحين، وتفتيشها قبل دخول القوات الإسرائيلية.

تحقيقات وممارسات محظورة

وذكرت الصحيفة أن التحقيقات الستة الأولى المتعلقة بوقائع في غزة فتحت عقب ضغوط دولية ومعلومات تضمنها تقرير للجنة الدولية للصليب الأحمر.

أما التحقيقات العشرة الأخرى، فتتعلق بوقائع حدثت خلال عامي 2024 و2025، وفق معلومات حصلت عليها جمعية إسرائيلية عبر طلب بموجب قانون حرية المعلومات.

ولا يعني نشر الحصيلة أن الجيش الإسرائيلي فتح التحقيقات الـ16 دفعة واحدة، بل إنها تجمع قضايا مرتبطة بوقائع منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023.

وسبق للجيش الإسرائيلي تأكيد فتح تحقيقات جنائية في 6 حالات، مع التشديد على أن تعليماته تحظر هذه الممارسة.

وقائع في الضفة الغربية

وأشار التقرير إلى شهادات وثقتها مؤسسة "الحق" الحقوقية الفلسطينية بشأن استخدام الأسلوب نفسه في الضفة الغربية.

ومن بينها واقعة في جنين في سبتمبر 2024، دفع خلالها شخص إلى تفتيش موقع تحت الأرض، وأخرى في طولكرم في ديسمبر 2023، تتعلق بإرسال سائق سيارة إسعاف لتفتيش مبنى مهجور.

وتظهر هذه الشهادات أن الاتهامات باستخدام المدنيين في مهام تعرضهم للخطر لا تقتصر على العمليات داخل قطاع غزة.

شهادات من لبنان

وفي وقائع منفصلة عن التحقيقات الـ16، نقلت "هآرتس" عن جندي أن وحدته دفعت شخصا إلى دخول مبنى في جنوب لبنان، بعدما أصيب كلب تابع لوحدة عسكرية خلال تفتيش الموقع.

كما نقلت عن مصدر عسكري أن استخدام أسلوب مماثل في واقعة أخرى انتهى بمقتل شخص جراء انفجار.

ولم تتضح هوية القتيل أو جنسيته، كما لم يتضح ما إذا كانت الواقعة تخضع لتحقيق جنائي. وامتنع الجيش عن التعليق على الوقائع اللبنانية، بينما نسب التقرير إلى المصدر العسكري قوله إن الجيش استخلص الدروس من الحادثة.

رد الجيش الإسرائيلي

وفي رده على الاتهامات، قال الجيش الإسرائيلي إن أوامره تحظر استخدام المدنيين دروعا بشرية أو إجبارهم على المشاركة في العمليات العسكرية، مؤكدا أن هذه التعليمات جرى التشديد عليها خلال الحرب.

وأضاف أن الحالات التي تثار بشأنها شبهات تخضع للفحص والتحقيق، من دون الكشف عن تفاصيل القضايا أو جدول زمني لإنهائها.

وتبقى حصيلة التحقيقات منفصلة عن إثبات المسؤولية الجنائية في كل واقعة، فيما لم يعلن، حتى نشر التقرير، عن إحالة أي جندي أو ضابط للمحاكمة في القضايا الـ16.