وبين تهديد الملاحة والتحشيد باتجاه عدن، يرى الكاتب الصحفي هاني مسهور أن مواجهة الجماعة تتطلب مراجعة نهج دولي وإقليمي أتاح لها توسيع نفوذها.

وقال مسهور، في حديثه إلى سكاي نيوز عربية، إن الإجراءات البريطانية غير كافية، معتبرا أن الحوثيين استفادوا من تقديرات خاطئة وفرص عسكرية وسياسية ضائعة، وصولا إلى تهديد ممرات التجارة والسعي لفرض وجودهم أمرا واقعا.

لندن تتحرك تحت ضغط الكلفة

وأعلنت بريطانيا العقوبات متهمة الجماعة ومسؤوليها بتعمد زعزعة استقرار الشرق الأوسط. وربط وزير خارجيتها الاعتداءات على السفن التجارية في باب المندب بارتفاع تكاليف المعيشة في بلاده، مؤكدا ضرورة المحاسبة.

ويرى مسهور أن موقع بريطانيا بوصفها "حاملة القلم" في مجلس الأمن بشأن الملف اليمني منحها فرصة لدفع الضغط على الجماعة، بالتزامن مع تمديد العقوبات في جلسة نوفمبر.

ويضع إلى جانب الكلفة الاقتصادية ملف احتجاز أكثر من 70 موظفا أمميا، بحسب ما أورده، ووفاة أحدهم في ظروف قال إن الجماعة لم تقدم تفسيرا لها.

فرص ضائعة عززت التهديد

يربط مسهور المخاطر الحالية بتوقف عمليات عسكرية سابقة على الساحل الغربي وفي محيط صنعاء، معتبرا أن عدم استكمالها سمح للحوثيين بالاحتفاظ بقدرات تهدد الملاحة.

ويقول إن التعامل مع الجماعة باعتبارها نسخة أخرى من حزب الله يقلل من حجم الخطر، ويصفها بأنها "إيران أخرى" داخل الجزيرة العربية، في إشارة إلى طموحاتها وأدواتها العسكرية.

كما يستشهد بتقرير لـ"وول ستريت جورنال" عن تواصل الحوثيين مع سفن عابرة جنوب البحر الأحمر وتقديم تطمينات لها، ويرى في ذلك تمهيدا محتملا لفرض رسوم عبور. ويظل هذا الربط تقديرا يقدمه مسهور بشأن أهداف الجماعة.

عدن ومصادر الطاقة

يحذر مسهور من التحشيد باتجاه عدن، ويرى أن الدفاع عنها مسؤولية أهلها والقوات الجنوبية أولا، مع مسؤولية دولية عن منع توسيع سيطرة الجماعة.

ويربط طموحات الحوثيين نحو الجنوب بمواقع الطاقة وتصدير النفط والغاز في عدن وشبوة والمكلا، مستحضرا هجومهم على عدن عام 2015 ومحاولاتهم اللاحقة للتقدم في شبوة.

لكنه يعتبر السيطرة على الجنوب صعبة عسكريا، بسبب تحديات الإمداد والدفاعات القائمة، مستشهدا بصعوبات التقدم في تعز ولحج. كما يرى أن التركيبة القبلية وطبيعة المواجهة في مأرب تعقدان محاولات إسقاطها.

ويعتبر أن محدودية الردود الدولية على تحركات الجماعة تشجعها على اختبار حدود جديدة، بدلا من التراجع عن استخدام القوة لفرض مطالبها.

إيران في صلب المواجهة

يضع مسهور الحوثيين ضمن شبكة جماعات مرتبطة بالمشروع الإيراني، ويدعو الدول العربية إلى تشديد العقوبات عليها وحظر أنشطتها وتجريم دعمها.

ويرى أن مواجهة الأذرع وحدها لا تكفي دون التعامل مع مصدر دعمها في إيران، واصفا الحوثيين بأنهم "المخلب الأقوى والأكثر شراسة".

وبحسب قراءته، فإن سنوات المواجهة، من حروب صعدة إلى انقلاب 2014 وهجوم عدن، تستدعي سياسة تمنع الجماعة من تحويل قوتها العسكرية إلى شرعية سياسية مفروضة.

تهدئة قرأها الحوثيون طمأنة

ينتقد مسهور تفاهم التهدئة مع واشنطن عام 2025، معتبرا أن الحوثيين قرأوه بوصفه طمأنة أتاحت لهم مواصلة الضغط على الملاحة وتهديد عدن.

ويحذر من سعي الجماعة إلى تكرار نموذج طالبان عبر فرض الأمر الواقع وانتزاع الاعتراف، داعيا إلى موقف عربي ودولي يمنع هذا المسار، وإلى مراجعة طريقة التعامل الأميركية معها حتى لا تتحول التهدئة إلى فرصة إضافية لتوسيع نفوذها.