فبينما تتمسك بغداد بملاحقة الفساد وضبط الموارد، تعترض أربيل على إجراءات تعتبرها تجاوزا لصلاحياتها الدستورية واتخذت دون التنسيق معها.

وعلى سكاي نيوز عربية، عرض عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني صبحي المندلاوي والباحث السياسي حيدر الموسوي قراءتين متعارضتين، تركزتا على حدود السلطة الاتحادية، وإدارة النفط والمنافذ، ومدى توافق القرارات مع الشراكة السياسية.

مكافحة الفساد أم تجاوز الاختصاصات

يفصل المندلاوي بين تأييد مكافحة التهريب والفساد والاعتراض على آلية اتخاذ القرارات. ويؤكد أن الإقليم شريك في حكومة علي الزيدي، وأن خلافه مع بغداد يتعلق بتوزيع الصلاحيات وغياب التشاور، لا بحماية المتورطين.

ويستند إلى المواد 114 و115 و117 من الدستور في الدفاع عن اختصاصات الإقليم. كما يرى أن وضع المناطق المتنازع عليها، وعدم تنفيذ المادة 140، يفرضان التوافق قبل تغيير ترتيبات إدارتها.

ويرفض اتهام أربيل بازدواجية المعايير، مستشهدا بتأييدها إجراءات الحكومة في جرف الصخر، ومؤكدا أن الإقليم سيكون من أكبر المتضررين من التهريب إذا وقع في أراضيه أو المناطق المتنازع عليها.

النفط وقانون مؤجل

يربط المندلاوي جذور الأزمة باستمرار غياب قانون النفط والغاز، الذي يقول إن تشريعه كان شرطا للمشاركة في الحكومات، لكنه تعثر بسبب غياب الإرادة في بغداد.

ويؤكد أن شركة "سومو" تتسلم النفط، مستندا إلى متابعة وفد من وزارة النفط الاتحادية للكميات. كما يعتبر أن توقف التصدير 3 سنوات على خلفية تحكيم باريس ألحق خسائر كبيرة بالعراق.

ويرى أن معالجة الخلاف تتطلب اتفاقا على الصلاحيات والالتزامات، بدلا من قرارات يصفها بالأحادية، محذرا من المساس بكيان الإقليم ومؤسساته.

بغداد وحق المساءلة

في المقابل، يعتبر الموسوي أن تأييد الإجراءات في الوسط والجنوب ورفضها عند اتصالها بالإقليم يعكس ازدواجية في الموقف. ويستند إلى أحكام قضائية سابقة بشأن قانون النفط والغاز في إقليم كردستان العراق، وإلى قرار التحكيم المتعلق بالتصدير عبر جيهان.

ويقول إن المطالبة برواتب موظفي الإقليم لا تلغي حق الحكومة الاتحادية في مساءلة الجهات المعنية عن الواردات ومتابعة شبهات التهريب والالتزام بالاتفاقات النفطية.

كما يرى أن العلاقات التاريخية بين القوى السياسية لا تبرر التساهل في ملف الثروات، مؤكدا احترامه النظام الفيدرالي مع الحفاظ على صلاحيات بغداد.

روايتان بشأن التشاور

يختلف الضيفان بشأن زيارة رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض إلى الإقليم. فالمندلاوي يقول، استنادا إلى مصادره، إن الزيارة لم تتضمن ما صدر لاحقا من قرارات.

أما الموسوي فيقول إن الفياض حمل رسالة من رئيس الوزراء، وإن بغداد قدمت مقترحات رفضها الإقليم، مستندا إلى تسريبات عن الاجتماع.

ويعكس هذا التباين خلافا يتجاوز مضمون الإجراءات إلى ما إذا كانت قد سبقتها مشاورات فعلية، وما الذي طرح خلالها.

المنافذ والمحكمة والحوار

يرى الموسوي أن الأتمتة ونظام "الإسكودا" والكاميرات عززت ضبط المنافذ الرسمية، ويصف الإغلاق والإقالات بأنها إجراءات تصحيحية لاستعادة السيطرة على الموارد والمعابر. كما يتوقع ألا تؤيد المحكمة الاتحادية تفسير الإقليم للصلاحيات، استنادا إلى قرارات سابقة.

في المقابل، يتمسك المندلاوي بأن وجود حكومة ومؤسسات تنفيذية للإقليم يمنع إخضاع جميع حقوله ومنافذه لإشراف اتحادي شامل، وفق تفسيره للدستور.

ورغم تحذيراته من تقليص الصلاحيات، لا يرجح المندلاوي التصعيد، ويعتبر الحوار والتوافق متاحين في ظل الشراكة مع بغداد. أما الموسوي فيشدد على أن هذه الشراكة تقتضي تسليم الواردات وتمكين الدولة من الرقابة، لتبقى حدود الإدارة المشتركة للنفط والمنافذ جوهر النزاع.