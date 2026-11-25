وأقر مؤتمر الدول الأطراف للمنظمة، أمس الثلاثاء، القائمة الأفريقية الجديدة لعضوية المجلس التنفيذي، وضمت؛ المغرب، وأنغولا والكاميرون وتنزانيا وتونس، التي حلّت محل سلطة بورتسودان.

وبذلك، تكون الدورة الحالية آخر اجتماعات لمؤتمر الدول الأطراف التي تشارك فيها سلطة بورتسودان بصفتها عضواً في المجلس التنفيذي للمنظمة.

وتُعقد اجتماعات الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمقر المنتدى العالمي في لاهاي، خلال الفترة من 23 إلى 27 نوفمبر، لبحث تعزيز التنفيذ الكامل لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، إلى جانب ملفات استخدام المواد المحظورة في النزاعات، ولا سيما في أوكرانيا والسودان.

وحذّرت بريطانيا، في كلمة ألقاها أمام المؤتمر فيليب لوكسفورد، مدير الحماية النووية في وزارة أمن الطاقة البريطانية، من أنها "لا تزال تشعر بالقلق إزاء الادعاءات المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية في السودان، ولا سيما التقارير التي تشير إلى استخدام أكثر منهجية. وإذا ثبتت صحة هذا الاستخدام، فإنه سيشكّل تهديداً خطيراً، ليس فقط لشعب السودان، بل للمنطقة الأوسع أيضاً".

ودعا لوكسفورد سلطة بورتسودان مجدداً إلى "استكمال تحقيق شامل وشفاف ومحايد وذي مصداقية في هذه الادعاءات، وإطلاع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على نتائجه بصورة شفافة وكاملة، في أقرب وقت ممكن".

وأدانت رومانيا، في كلمة ألقاها سفيرها ومندوبها الدائم نيكولاي كومينيسكو، "تطوير الأسلحة الكيميائية واستخدامها في السودان"، داعية سلطة بورتسودان إلى التعاون مع الأمانة الفنية في التحقيق.

وأعرب الاتحاد الأوروبي، بدوره، عن "قلقه البالغ" بشأن مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية في السودان، مشيراً إلى أن المجلس التنفيذي تناول الملف بموجب الفقرة الرابعة من المادة التاسعة. وطالب سلطة بورتسودان بالتعامل مع الاتهامات بصورة سريعة وموضوعية وشفافة.

من جانبها، أكدت المديرة العامة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، سابرينا دالافيور، في كلمتها بمناسبة افتتاح المؤتمر، أن "ملف السودان معروض حالياً أمام المجلس التنفيذي، وأن دولاً أطرافاً طلبت توضيحات بموجب المادة التاسعة".

وكشفت دالافيور أنها سبق أن اجتمعت بممثلي سلطة بورتسودان خلال اجتماعات المجلس التنفيذي في سبتمبر الماضي، وعرضت عليهم مساعدة الأمانة الفنية ودعمها لإجراء التحقيق الوطني.

وأبدت خيبة أملها لأن سلطة بورتسودان، رغم إثارة المخاوف داخل المنظمة والتغطيات الإعلامية، لم تشارك الأمانة الفنية حتى الآن بأي معلومات تفصيلية.

ودعت دالافيور الدول التي تمتلك أدلة أو مواد ذات صلة إلى تسليمها إلى الأمانة الفنية، سرياً إذا اقتضى الأمر. وأوضحت أن مزاعم استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية وضعت سلطة بورتسودان في المرتبة الأولى "من حيث العدد الأكبر من ادعاءات الاستخدام"، مؤكدة أن الأمانة ستعمل على فحص الأدلة "وتثبيت الحقائق حيثما أمكن".

ولا يمثل إقصاء سلطة بورتسودان من المجلس التنفيذي مجرد خسارة لمقعد دولي، بل يضع قيادة الجيش والسلطة التابعة لها أمام مسار متصاعد من الاتهام والمساءلة. فالجهة التي تواجه مزاعم باستخدام سلاح محظور، ثم تحجب المعلومات وترفض تحقيقاً قابلاً للفحص، لا تبدد الشبهات بل تقوّض صدقية نفيها وتعرقل كشف الحقيقة.

ومع انتقال الملف إلى آليات المنظمة، لم يعد أمامها سوى فتح المواقع والمخازن والسجلات أمام تحقيق دولي مستقل؛ وإلا أصبح استمرار الإنكار وحجب الأدلة جزءاً من ملف المساءلة عن حماية المتورطين المحتملين في استخدام الأسلحة الكيميائية.