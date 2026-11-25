وقال مصدر في مستشفى الشفاء بمدينة غزة ومصادر أمنية فلسطينية إن 4 قتلى وعددا من المصابين وصلوا إلى المستشفى، بينهم إصابات وصفت بالحرجة، جراء استهداف الطيران المروحي الإسرائيلي شقة سكنية في محيط منطقة المؤون، بالقرب من مخازن تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في مخيم الشاطئ.

وذكرت المصادر أن طواقم الإسعاف وسكانا محليين نقلوا المصابين إلى المستشفى عقب الاستهداف، بينما أفاد شهود عيان بأن القصف ألحق دمارا واسعا بالشقة المستهدفة والمباني المحيطة بها.

وأوضحت مصادر محلية فلسطينية أن القتلى الأربعة هم أفراد من عائلة واحدة نزحت من شمال قطاع غزة.

وكانت ضربات إسرائيلية، أمس الثلاثاء، أسفرت عن مقتل 9 فلسطينيين في مناطق مختلفة من قطاع غزة، بحسب مصادر طبية فلسطينية.

وتأتي هذه التطورات رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2025، بعد حرب استمرت نحو عامين في قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر طبية قولها إن حصيلة الحرب على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 74,746 قتيلا و176,234 مصابا.

وأضافت المصادر الطبية أن حصيلة القتلى منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفعت إلى 1,679، والإصابات إلى 6,100، فيما بلغ عدد الجثامين التي جرى انتشالها 851.