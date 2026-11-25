وقالت في بيان: "استهدفنا قدرات تشغيلية بميناء الحديدة. دمرنا عددا من الأهداف بمحافظتي صعدة وعمران".

كما أفادت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين بوقوع هجوم استهدف ميناء الحديدة، من دون تفاصيل إضافية.

وأتت الهجمات السعودية في أعقاب تحذير باستهداف ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر، وحث المدنيين على إخلائه.

وكانت السعودية توعدت بـ"الرد بحزم" على الهجوم الحوثي الذي استهدف برج الملك عبد الله المالي في الرياض، الثلاثاء.

وقالت المملكة إن "الهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد أبراج مركز الملك عبد الله المالي نفذ بطائرة مسيّرة"، مضيفة أن "الاستهداف المتعمد للمدنيين والأعيان المدنية من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية سيتم الرد عليه بحزم".

في المقابل، نقلت وكالة أنباء "رويترز" بيانا للحوثيين في وقت مبكر من صباح الأربعاء، ذكرت فيه الجماعة اليمنية أن ميناء جدة وجميع الموانئ السعودية ‌على ساحل البحر الأحمر ستكون هدفا ‌لها، ‌في حال نفذت الرياض تهديداتها ‌بمهاجمة ميناء ‌الحديدة.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، استهدفت جماعة الحوثي اليمنية أطول برج في العاصمة السعودية، للمرة الثانية ⁠في أقل من أسبوع.