وفي حديث مع صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، أقر ترامب أن خياراته العسكرية قد تكون محدودة عندما يسيطر الديمقراطيون على الكونغرس في يناير، لكنه أعرب عن أمله في ألا تقود المعارضة الصراع إلى ما وصفه بـ"نهاية مبكرة".

وقال ترامب: "(الديمقراطيون) سيحولون النصر الساحق إلى هزيمة. أعني إذا فعلوا ذلك. انظروا، سيدمَّر أسطولهم البحري وسلاحهم الجوي ودفاعاتهم الجوية. كل شيء. سيدمَّر قادتهم. أعني إذا فعل الديمقراطيون ذلك سيحولون النصر إلى هزيمة".

وأضاف الرئيس الأميركي: "لا أعرف كيف يمكنهم فعل ذلك سياسيا لأننا حققنا نصرا. يمكننا إنهاء هذه الحرب متى شئنا".

وعندما سئل عما إذا كان الوقت المتاح له لشن ضربات بحُرية يضيق، قال: "أجد صعوبة في تصديق أنهم سيحولون النصر إلى هزيمة، لأن هذا ما سيحدث. نعم. لكن حتى نهاية يناير تقريبا، كما تعلمون، لدينا التمويل الكافي".

واعتبر الرئيس الأميركي أن هدف إسرائيل المتمثل في القضاء على إيران "قابل للتحقيق على الأرجح"، لكنه ليس هدفه.

وتابع: "أنا فقط لا أريدهم أن يمتلكوا سلاحا نوويا. لم أكن يوما مع أو ضد تغيير النظام، لم يكن ذلك معيارا بالنسبة لي".