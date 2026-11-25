ونشر التقرير الذي يحمل عنوان "الأسلحة النووية الإسرائيلية 2026"، في دورية "نشرة علماء الذرة" قبل أيام، ويتناول، إلى جانب القدرات النووية الإسرائيلية، قدرات عسكرية أخرى، من بينها الطائرات المقاتلة والصواريخ البالستية والغواصات.

ويقدم التقرير الجديد الذي أعده خبراء من "مشروع المعلومات النووية" التابع لاتحاد العلماء الأميركيين، ما يصفونه بتقديرات محدثة للترسانة النووية الإسرائيلية، إلى جانب صور التقطتها الأقمار الاصطناعية تظهر، من بين تطورات أخرى، منشأة جديدة في مفاعل ديمونا النووي الإسرائيلي، يماثل قطرها قطر المفاعل القائم هناك.

وسلطت الضوء على التقرير صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، التي قالت إنها حصلت على موافقة الرقابة العسكرية الإسرائيلية للنشر.

90 رأسا ومخزون البلوتونيوم

ووفقا لتقديرات العلماء، تمتلك إسرائيل نحو 90 رأسا حربيا نوويا، وهو رقم لم يتغير عن التقييم السابق الذي أصدره الاتحاد عام 2021.

وأوضح الباحثون أن تقديراتهم تستند إلى حسابات تتعلق بمخزون إسرائيل من البلوتونيوم الصالح للاستخدام في صنع الأسلحة، وعدد أنظمة الإيصال التي يعتقد أنها قادرة على حمل رؤوس نووية، فضلا عن وثائق حكومية رفعت عنها السرية أو سُربت.

ويشير المقال إلى تقييم صدر مطلع عام 2025 عن "اللجنة الدولية للمواد الانشطارية"، قدر أن إسرائيل ربما راكمت ما بين 800 إلى ألف كيلوغرام من البلوتونيوم.

ومن الناحية النظرية، يمكن لهذا المخزون أن ينتج ترسانة تتراوح بين 160 و250 سلاحا نوويا، لكن باحثي اتحاد العلماء الأميركيين رأوا أن إجمالي إنتاج البلوتونيوم يعد مؤشرا غير دقيق على الحجم الفعلي للترسانة النووية.

وأوضح الباحثون أن إسرائيل، على غرار دول أخرى تمتلك أسلحة نووية، لم تحول على الأرجح كل ما لديها من بلوتونيوم إلى رؤوس حربية نووية، إذ يفترض أنها احتفظت بجزء منه كاحتياطي استراتيجي.

كما تؤخذ في الاعتبار عوامل أخرى، مثل العدد القليل نسبيا للطائرات والصواريخ الإسرائيلية القادرة على حمل أسلحة نووية، إضافة إلى "العقيدة النووية" التي تتبناها البلاد، التي تحدد بدورها حجم الترسانة.

وخلص الباحثون إلى وجود أسباب تدعو للاعتقاد أن التقديرات التي تضع حجم الترسانة النووية الإسرائيلية عند مئات الرؤوس الحربية قد تكون مبالغا فيها.

ويتناول تقرير العلماء الأميركيين عددا من الطائرات المقاتلة الإسرائيلية التي يحتمل أن تكون مخصصة لأدوار نووية، مشيرا إلى أن طائرة "إف 16" طالما اعتبرت المرشح الأرجح لامتلاك إسرائيل قدرة نووية محمولة جوا.

كما يخصص سلاح الجو الأميركي طائراته المقاتلة من طراز "إف 15 إي" في مهام نووية، ورغم أن اتحاد العلماء الأميركيين ذكر أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت إسرائيل قد زودت نسختها من هذه الطائرة، وهي طراز "إف 15 آي" بقدرات مماثلة، فإنه عندما أرسلت إسرائيل طائرات "إف 15 آي" من قاعدة تل نوف الجوية إلى بريطانيا للمشاركة في تدريبات عسكرية في سبتمبر 2019، علق مسؤول أميركي قائلا: "لقد أرسلت إسرائيل سربها النووي".

كما تحدث الباحثون عن طائرات "إف 35 آي أدير" المقاتلة التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، مشيرين إلى أن القوات الجوية الأميركية وعددا من دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) تستخدم طائرات "إف 35 إيه" في مهام الضربات النووية.

وكان مسؤول أميركي رفيع المستوى رفض في وقت سابق الإفصاح عما إذا كانت إسرائيل قد طلبت إجراء تعديلات على أسطولها من طائرات "إف 35" تسمح لها بحمل أسلحة نووية.

ووفقا للتقرير الأميركي، يعتقد الباحثون أن إسرائيل تمتلك قدرة نووية جوية محدودة، تعتمد على طائرات وأفراد مخصصين لهذا الغرض، ومع ذلك تظل التفاصيل الدقيقة لهذه الترتيبات غير مؤكدة.

كما قدم اتحاد العلماء الأميركيين تقديرا حذرا يشير إلى أن قاعدتي تل نوف وحتسريم الجويتين الإسرائيليتين قد تكون لهما مهام مرتبطة بالأسلحة النووية.

إلى إيران وروسيا

وإلى جانب القدرات الجوية النووية، يعتقد أن إسرائيل تمتلك أنظمة إيصال أسلحة نووية برية، وربما بحرية أيضا.

ويتناول تقرير اتحاد العلماء الأميركيين صواريخ "أريحا" البالستية الإسرائيلية، مشيرا إلى تقديرات عن امتلاك إسرائيل 50 صاروخا من هذا النوع، إلا أن العدد الدقيق يظل سؤالا بلا إجابة.

ووفقا للتقرير، يبلغ مدى صواريخ "أريحا 2" الأقدم أكثر من 1500 كيلومتر، بينما يصل مدى صواريخ "أريحا 3" المحدثة إلى نحو 4 آلاف كيلومتر، وهو مدى كافٍ للوصول إلى إيران وباكستان وجزء كبير من غرب روسيا، بما في ذلك موسكو.

وتفيد تقارير أن صاروخ "أريحا 3" خضع لأول تجربة له فوق البحر المتوسط ​​عام 2008، ومن المرجح أنه دخل الخدمة الفعلية بعد ذلك بـ3 سنوات.

كما تشير صور الأقمار الاصطناعية التجارية التي فحصها الباحثون، إلى أن البنية التحتية المرتبطة ببرنامج صواريخ "أريحا" خضعت لعمليات تجديد واسعة النطاق بين عامي 2014 و2020.

كما تمتلك إسرائيل أيضا 6 غواصات من طراز "دولفين"، منها 3 من الطراز الأصلي و3 أخرى أكبر حجما من طراز "دولفين 2".

وفي عام 2022، وقعت إسرائيل عقدا مع ألمانيا للحصول على 3 غواصات من الجيل التالي من طراز "داكار"، التي من المتوقع أن تبدأ في استبدال غواصات "دولفين" الأصلية الثلاث في مطلع العقد المقبل، وفق "يديعوت أحرونوت".

وتتخذ غواصات "دولفين" من قاعدة تابعة للبحرية الإسرائيلية في حيفا مقرا لعملياتها، وحسب التقرير، شهدت القاعدة توسعة كبيرة منذ عام 2008، شملت إنشاء منطقة مخصصة لأسطول الغواصات.

كما تطرق باحثو اتحاد العلماء الأميركيين إلى تكهنات قائمة منذ فترة طويلة حول احتمالية امتلاك غواصات "دولفين" الإسرائيلية القدرة على حمل أسلحة نووية، بما في ذلك نسخة يحتمل وجودها من صاروخ "بوباي توربو"، الذي طورته إسرائيل، يمكن إطلاقها من الغواصات.

ومع ذلك، حذر الباحثون من أن التقارير التي تتحدث عن صاروخ يطلق من الغواصات ويصل مداه إلى أكثر من ألف كيلومتر هي على الأرجح مبالغ فيها.

أكبر إنشاءات في ديمونا منذ عقود

ويتناول التقييم أيضا حالة مفاعل ديمونا النووي الإسرائيلي، الذي يشير الباحثون إلى أنه يقترب من نهاية عمره التشغيلي المخطط له.

وقد أثيرت مخاوف في إسرائيل بشأن تدهور البنية التحتية للمفاعل، بما في ذلك مكونات لا يمكن استبدالها في إطار أي مشروع يهدف إلى تمديد عمره التشغيلي، ومع ذلك أعرب مسؤولون إسرائيليون عن نيتهم ​​مواصلة تشغيل المفاعل حتى عام 2040.

ووفقا لاتحاد العلماء الأميركيين، تظهر صور الأقمار الاصطناعية التي التقطت على مدار السنوات الأخيرة، أن موقع ديمونا يشهد أكبر مشروع إنشائي له منذ عقود، يتضمن أعمال حفر واسعة وتطويرا للبنية التحتية قرب المفاعل القائم.

ويذكر الباحثون أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت هذه الإنشاءات الجديدة مرتبطة بتمديد العمر التشغيلي للمفاعل، رغم أنهم يرجحون ذلك.

كما تظهر صور الأقمار الاصطناعية التي التقطت خلال العام الجاري بناء هيكل دائري جديد، يماثل في قطره قطر المفاعل الحالي، ومع ذلك يرى الباحثون أنه لا يوجد حاليا ما يشير إلى أن هذا البناء مرتبط بمفاعل نووي.

ويخلص الباحثون إلى أن مفاعل ديمونا نفسه سيحتاج إلى استبدال، غير أن وضع إسرائيل، باعتبارها دولة خارج معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، قد يعقد قدرتها على الحصول على مفاعل بديل من دولة أخرى.

رسالة من الكونغرس

وقد يشكل تغير المواقف في واشنطن عقبة إضافية، وفق "يديعوت أحرونوت"، فلعقود التزم كبار المسؤولين الأميركيين بسياسة "الغموض النووي" التي تتبعها إسرائيل، لكن في مايو 2026 كسر مجموعة من المشرعين الأميركيين هذا النهج.

ففي رسالة مفتوحة وجهت إلى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، دعا 30 عضوا ديمقراطيا في الكونغرس إلى إنهاء صمت واشنطن بشأن القدرات النووية الإسرائيلية.

وفي إشارة إلى الحرب مع إيران، كتب المشرعون أن الولايات المتحدة تقاتل جنبا إلى جنب مع دولة ترفض الحكومة الأميركية الاعتراف رسميا بوجود برنامج محتمل للأسلحة النووية لديها.

وطلب المشرعون في رسالتهم، معلومات حول القدرات النووية لإسرائيل، وحول السياسة الأميركية التي تقيد الموظفين الحكوميين من مناقشة هذا الموضوع.

وفي معرض ردها على الرسالة، صرحت وزارة الخارجية الأميركية قائلة: "فيما يتعلق بأسئلتكم حول قدرات إسرائيل، فإننا نحيلكم إلى الحكومة الإسرائيلية".

وعندما سئل روبيو نفسه بشكل مباشر خلال جلسة استماع للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي في الثالث من يونيو الماضي، عما إذا كانت إسرائيل تمتلك أسلحة نووية، أجاب قائلا: "إذا أردنا أن نكون صادقين فأعتقد أن معظم دول العالم تعتقد أنها تمتلكها، لكن إسرائيل لم تعترف بذلك علنا قط، وكجزء من سياستنا الخارجية نحن أيضا لا نناقش الأمر".