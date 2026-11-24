وأوضح حزب آيزينكوت أن الأخير التقى في وقت سابق من الثلاثاء أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب إسرائيل بيتنا، وتوصلا إلى اتفاق هو الأول من نوعه منذ الانتخابات.

وأدى أعضاء الكنيست الإسرائيلي اليمين الدستورية في 10 نوفمبر الجاري، من دون تشكيل حكومة جديدة، بعد انتخابات 27 أكتوبر التي ‌جردت رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو من الأغلبية، مع ترك آخرين من دون مسار واضح للوصول إلى السلطة.

وكلف الرئيس الإسرائيلي إسحق ‌هرتسوغ آيزينكوت بتشكيل ‌حكومة، بينما يظل نتنياهو رئيسا لحكومة تصريف أعمال.

وفاق تحالف حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه نتنياهو، مع أحزاب اليمين المتطرف والأحزاب الدينية المتزمتة التوقعات الانتخابية، لكنه خسر الأغلبية، ويشغل التحالف الآن 53 من أصل 120 مقعدا في الكنيست.

ويحتل حزب يشار، وهو من يمين الوسط، ‌وتحالف من الفصائل الشريكة 48 مقعدا فقط، ‌ومع ذلك فإن ⁠لديهم حلفاء محتملين في الأحزاب الإسرائيلية التي تمثل الأقلية العربية وتشغل 19 مقعدا وتقف إلى جانب آيزينكوت في معارضتها الشديدة لنتنياهو.

ويمثل الاتفاق بين آيزينكوت، الذي حصد حزبه 21 مقعدا، وليبرمان الذي فاز حزبه ⁠بـ7 مقاعد، مفاجأة إلى ‌حد ما، حيث عبر ليبرمان صراحة عن معارضته لتشكيل حكومة ⁠بدعم من الأحزاب التي تمثل العرب، وكذلك لحكومة وحدة وطنية مع نتنياهو.

كما ⁠صرح ليبرمان أن هدفه الرئيسي هو إزاحة نتنياهو عن السلطة.

وأمام آيزينكوت مهلة حتى السادس من ديسمبر المقبل لتشكيل حكومة، بموجب تفويض مدته ⁠28 يوما، لكنه قد يطلب تمديدا 14 يوما إضافية.

وإذا فشل، فسيحصل نتنياهو على فرصة للمحاولة، وإذا لم يتمكن أحد من تشكيل حكومة فستجرى انتخابات أخرى العام المقبل.

كما تجري محادثات بين آيزينكوت وبعض شركائه في تكتل التغيير وحزب الليكود، حول تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وأعلن حزب الديمقراطيين اليساري، الذي فاز بـ8 مقاعد في البرلمان، تعليق المحادثات مع آيزينكوت بسبب التقدم الذي أحرزه الحزب في محادثاته مع حزب الليكود بزعامة ​نتنياهو ‌بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية محتملة، ونظرا للجمود في المفاوضات الرامية إلى تشكيل "حكومة تغيير".

وكان رئيس ال​حزب يائير غولان صرح أنه يفضل تشكيل حكومة من دون نتنياهو، لكن بمشاركة الأحزاب العربية.