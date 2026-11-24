وتوعد الجيش بـ"الرد في المكان والزمان المناسبين" على الهجوم الذي استهدف ميناء بنغازي.

وكانت أوكرانيا أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم، قائلة إنه استهدف سفينة حربية روسية كانت راسية في بنغازي.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، قال وزير الخارجية الأوكراني آندري سيبيها إن الهجوم بمسيّرات على سفينة عسكرية روسية وسفينة شحن في المياه الليبية "كان دفاعا مشروعا عن النفس"، وذلك بعد انتقادات من ⁠حكومة طرابلس.

وذكر الوزير أن السفن الحربية الروسية وسفن الشحن التي تنقل معدات عسكرية "أهداف مشروعة"، وأن "حق أوكرانيا في الدفاع عن النفس منصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة".

ونددت حكومة الوحدة الوطنية الليبية في طرابلس بالعملية العسكرية الأوكرانية، التي أدت إلى غرق الطراد الروسي ميركوري في ميناء بنغازي.

وقالت إن ليبيا "لن تقبل الانجرار إلى الصراع الروسي الأوكراني".

في المقابل، قال سيبيها إن "أوكرانيا لا تجر أحدا إلى الحرب، ولا تنقل الحرب إلى أي مكان".

وأكد وزير الخارجية الأوكراني أن كييف "تحترم سيادة ليبيا وسلامة أراضيها. ونؤكد أن الهدف من إجراءات أوكرانيا هو التصدي للعدوان ‌الروسي المسلح وليس الإضرار بليبيا أو شعبها".

وأضاف أن ‌القانون الدولي "لا يقصر ⁠حق الدفاع عن النفس على الأراضي التي يقع فيها العدوان، بل يمكن أن يكون ذلك على أراضي المعتدي أو في المياه الدولية".

واعتبر أن "روسيا هي التي تعرض دولا ثالثة للخطر باستخدام بنية تلك البلدان التحتية المدنية في أغراضها العسكرية".