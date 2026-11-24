وقالت وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن رئيس الوزراء علي الزيدي كلف حسن كاظم بتولي رئاسة هيئة المنافذ الحدودية، بدلا من عمر الوائلي.

وكان الزيدي أصدر في وقت سابق من الثلاثاء، جملة من القرارات والإجراءات المتعلقة بملف تهريب النفط في شركة نفط الشمال، من بينها إعفاء رئيس هيئة المنافذ الحدودية من منصبه.

وتأتي القرارات مع تضييق الزيدي الخناق على كتائب حزب الله، وهي أقوى حلفاء إيران من الفصائل المسلحة في العراق، وعلى مسؤولين عراقيين كبار متهمين بإدارة شبكة لتهريب النفط على مدى سنوات حققت مكاسب بمئات الملايين من الدولارات.

ورفضت كتائب حزب الله، وهي واحدة من عشرات الجماعات المسلحة المتحالفة مع طهران، نتائج تحقيق رسمي رفيع بشأن شبكة تهريب النفط.

وأصدر الزيدي توجيهات بأن تتولى وزارة النفط الاتحادية إدارة الحقول النفطية الخاضعة لسيطرة الأكراد، في خطوة محفوفة بالمخاطر قد تؤدي إلى تفاقم التوتر طويل الأمد بين بغداد وإقليم كردستان العراق.