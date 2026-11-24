وأتى التحذير بعدما توعدت السعودية بـ"الرد بحزم" على الهجوم الحوثي الذي استهدف برج الملك عبد الله المالي في الرياض، الثلاثاء.

وقالت المملكة إن "الهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد أبراج مركز الملك عبد الله المالي نفذ بطائرة مسيّرة"، مضيفة أن "الاستهداف المتعمد للمدنيين والأعيان المدنية من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية سيتم الرد عليه بحزم".

في المقابل، نقلت وكالة أنباء "رويترز" بيانا للحوثيين في وقت مبكر من صباح الأربعاء، ذكرت فيه الجماعة اليمنية أن ميناء جدة وجميع الموانئ السعودية ‌على ساحل البحر الأحمر ستكون هدفا ‌لها، ‌في حال نفذت الرياض تهديداتها ‌بمهاجمة ميناء ‌الحديدة.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، استهدفت جماعة الحوثي اليمنية أطول برج في العاصمة السعودية، للمرة الثانية ⁠في أقل من أسبوع.

وأفاد الدفاع المدني السعودي بإصابة 11 شخصا في هجوم الثلاثاء، ونشر صورة للبرج الذي يضم مقر ‌صندوق الاستثمارات العامة للمملكة.

وأظهرت الصورة أضرارا في واجهة المبنى عند منتصفه ‌تقريبا، وهي تشبه الأضرار ‌الناجمة عن استهداف البرج نفسه في 19 نوفمبر الجاري، الذي تسبب حينها في وقوع أضرار من دون تسجيل إصابات.

وقالت السعودية إن أحد أبراج المركز المالي في الرياض تعرض لـ"هجوم إرهابي".

ومنذ أشهر، يستهدف الحوثيون مطارات وبنى تحتية للنفط ⁠في السعودية، مع اشتعال فتيل المعارك مجددا في اليمن ⁠في يوليو الماضي.

وتسببت الهجمات في إلغاء معظم الرحلات الجوية الدولية ⁠المتجهة إلى الرياض، وتأجيل أو إلغاء فعاليات.