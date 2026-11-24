وقالت المملكة إن "الهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد أبراج مركز الملك عبد الله المالي نفذ بطائرة مسيّرة".

وأضافت: "الاستهداف المتعمد للمدنيين والأعيان المدنية من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية سيتم الرد عليه بحزم".

وفي وقت سابق من الثلاثاء، استهدفت جماعة الحوثي اليمنية أطول برج في العاصمة السعودية، للمرة الثانية ⁠في أقل من أسبوع.

وأفاد الدفاع المدني السعودي بإصابة 11 شخصا في هجوم الثلاثاء، ونشر صورة للبرج الذي يضم مقر ‌صندوق الاستثمارات العامة للمملكة.

وأظهرت الصورة أضرارا في واجهة المبنى عند منتصفه ‌تقريبا، وهي تشبه الأضرار ‌الناجمة عن استهداف البرج نفسه في 19 نوفمبر الجاري، الذي تسبب حينها في وقوع أضرار من دون تسجيل إصابات.

وقالت السعودية إن أحد أبراج المركز المالي في الرياض تعرض لـ"هجوم إرهابي".

ومنذ أشهر، يستهدف الحوثيون مطارات وبنى تحتية للنفط ⁠في السعودية، مع اشتعال فتيل المعارك مجددا في اليمن ⁠في يوليو الماضي.

وتسببت الهجمات في إلغاء معظم الرحلات الجوية الدولية ⁠المتجهة إلى الرياض، وتأجيل أو إلغاء فعاليات.