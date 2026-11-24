وقالت أجهزة الأمن إنها تلقت إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ركاب وأخرى نقل بالقرب من الكيلو 110 بطريق أبو سمبل السياحي، ما أسفر عن سقوط الضحايا.

وأوضحت أنه جرى نقل الجثامين إلى المشرحة والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تولت النيابة التحقيق.

وأضافت أن الجهات المعنية تواصل التعامل مع تداعيات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وانتقلت سيارات الإسعاف ورجال الأمن إلى موقع الحادث، فيما انتقلت الأجهزة المرورية للعمل على رفع آثار التصادم وتسيير الحركة المرورية بالطريق.

كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة ونقل المصابين الى مستشفى الصداقة لتلقي الرعاية الطبية، فيما لم تتضح بعد أسباب وقوع الحادث

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.