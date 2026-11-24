وأثارت القرارات ردود فعل غاضبة في إقليم كردستان العراق، وسط تحذيرات من أن تؤدي الإجراءات الأحادية إلى فتح جبهة جديدة من الخلافات الداخلية، في وقت يسعى فيه العراق إلى تعزيز استقراره واستعادة دوره الإقليمي والعربي.

ورفض رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، قرارات الزيدي، معتبرا إياها غير مقبولة بأي شكل من الأشكال، لكنه أكد استعداد حكومة الإقليم للتنسيق مع بغداد بشأن إدارة الموارد الطبيعية وفقا للدستور العراقي.

كما أكدت رئاسة إقليم كردستان رفضها القاطع لأي خطاب عسكري في التعامل مع الإقليم، في مؤشر على تصاعد حدة الخلاف بشأن طبيعة الإجراءات التي تعتزم الحكومة الاتحادية تنفيذها.

خلاف يتجاوز مكافحة التهريب

وفي حديثه لبرنامج "غرفة الأخبار" على "سكاي نيوز عربية"، أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، أحمد الهركي، أن الاعتراض الكردي لا يتعلق بجهود مكافحة تهريب النفط، وإنما بطبيعة الإجراءات الأمنية والاقتصادية التي اتخذتها بغداد.

وقال الهركي: "الاعتراض ليس على مكافحة التهريب، الاعتراض على الوجود الأمني، وعلى السيطرة الأمنية وحتى الاقتصادية، لأن الموضوع بات متعلقا بالنفط".

وأوضح أن معالجة ملف التهريب يمكن أن تتم عبر تشكيل لجان مشتركة والاحتكام إلى القانون والدستور، دون اللجوء إلى إجراءات تصعيدية من شأنها تعميق الخلافات بين الحكومة الاتحادية والإقليم.

وأشار إلى أن إقليم كردستان يتمتع بوضع دستوري معترف به بموجب المادة 117 من الدستور العراقي، داعيا إلى وضع استراتيجية سياسية واقتصادية وأمنية شاملة ومتكاملة لتنظيم العلاقة بين بغداد وأربيل.

واعتبر الهركي أن الأزمة الراهنة ذات طبيعة تراكمية، نتيجة عدم معالجة الملفات الخلافية خلال الحكومات السابقة، وفي مقدمتها إدارة الموارد النفطية والمنافذ الحدودية.

تحذيرات من التصعيد العسكري

وكان مصدر عراقي قد كشف لـ"سكاي نيوز عربية" عن وجود مساع للتهدئة بين بغداد وأربيل، على خلفية قرارات الحكومة الاتحادية بشأن نفط الإقليم ومنافذه الحدودية.

وأضاف المصدر أن أربيل حذرت بغداد من دخول قواتها الأمنية إلى الإقليم، مشيرة إلى أن قوات البيشمركة ستتصدى لها.

وفي تعليقه على احتمالات التصعيد، حذر الهركي من تداعيات اللجوء إلى القوة، مؤكدا أن الحلول العسكرية لن تؤدي إلى تحقيق الاستقرار السياسي.

وقال: "الحلول القائمة على القوة ممكن أن تعطيك تفوقا وقتيا"، مشددا على أن الاحتكام إلى القانون والمنطق وتعزيز المواطنة والهوية الوطنية هو الكفيل بتحقيق استقرار سياسي دائم في بلد متعدد القوميات مثل العراق.

وأضاف: "لا نريد أن نستبق الأحداث"، معربا عن خشيته من أن يقود التصعيد المتبادل إلى سيناريوهات تهدد السلم الداخلي.

الأزمة توحّد الموقف الكردي

وعلى الرغم من الخلافات السياسية العميقة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، دفعت قرارات بغداد الحزبين إلى إصدار بيان مشترك، حذرا فيه من المساس بحقوق الإقليم ومكتسباته الدستورية.

وأكد الحزبان أن القرارات الأحادية لا تخدم أمن العراق واستقراره، مشددين على ضرورة الاحتكام إلى الدستور لتسوية الخلافات مع الحكومة الاتحادية.

واعتبر الهركي أن البيان المشترك يمثل متغيرا مهما في المشهد السياسي الكردي، خصوصا بعد سنوات من التباعد بين القوتين السياسيتين الرئيسيتين في الإقليم.

وقال: "نحن الكرد لسنا باحثين عن الأزمات"، مؤكدا حرص القوى الكردية على موقعها داخل العملية السياسية العراقية ومشاركتها في مؤسسات الدولة الاتحادية.

وأشار إلى أن توحيد الموقف الكردي من شأنه تعزيز فرص التوصل إلى تفاهمات مع بغداد، مستذكرا الدور المؤثر الذي لعبته القوى الكردية في تشكيل الحكومات العراقية عندما كانت أكثر انسجاما.

النفط.. من الخلاف إلى التعاون

وفي ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها العراق، وتداعيات الحرب الإيرانية الأميركية على الملاحة عبر مضيق هرمز، يرى الهركي أن التعاون بين بغداد وأربيل بات ضرورة اقتصادية واستراتيجية.

وأوضح أن البحث عن ممرات بديلة لتصدير النفط العراقي عبر تركيا وسوريا والأردن يستدعي تعزيز التنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، بدلا من الدخول في مواجهة جديدة بشأن إدارة الموارد.

وأشار إلى أن التعاون في تصدير النفط عبر تركيا، والتفاهمات المتعلقة بإدارة المنافذ الحدودية والأنظمة الجمركية، يمكن أن تشكل أرضية مشتركة لمعالجة الملفات العالقة.

وشدد على أن طبيعة الخلافات القائمة لا تستدعي اللجوء إلى أساليب تصعيدية، في ظل وجود آليات دستورية وقانونية تتيح التوصل إلى حلول مشتركة.

وحذر الهركي من أن تجدد الخلافات بين بغداد وأربيل في هذا التوقيت قد ينعكس سلبا على جهود العراق لاستعادة مكانته في محيطه العربي والإقليمي.

وقال: "كلما كانت الجبهة العراقية الداخلية متماسكة، كلما استطاع العراق أن يستعيد دوره في الدوائر الإقليمية والعربية".

وأكد أن العراق ليس بحاجة إلى أزمة داخلية جديدة، داعيا إلى تجاوز الخلافات المتراكمة وتعزيز الثقة بين مختلف مكونات العملية السياسية.