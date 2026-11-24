وأعرب بارزاني، في بيان، عن "بالغ الدهشة والقلق" إزاء تصريح المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، خصوصا في ظل استمرار المحادثات بين الإقليم والحكومة الاتحادية.

وقال إن التجارب أثبتت أن الخطاب العسكري "لا يحل أي مشكلة، ولا يخدم العراق ولا أي طرف آخر".

وأكد بارزاني دعم الإقليم لحماية الموارد الوطنية وتطبيق القانون، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة احترام وضعه الدستوري وحقوقه عند معالجة الخلافات مع بغداد.

وأشار إلى أن إقليم كردستان شريك أساسي في بناء العراق الجديد وصياغة دستوره، وأن العلاقة بين الطرفين يجب أن تقوم على الالتزام بالدستور والشراكة والتفاهم.

ودعا رئيس الإقليم إلى تعزيز وحدة الصف الكردي في هذه المرحلة الحساسة، وحث جميع القوى والأحزاب السياسية العراقية على التحلي بالحكمة والمسؤولية الوطنية.

وشدد على أن قوة إقليم كردستان واستقراره يعززان قوة العراق واستقراره، وأن احترام الدستور والنظام الاتحادي يمثل ضمانة للمستقبل المشترك.

وكان رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي قد وجه وزارة النفط الاتحادية بتولي إدارة الحقول النفطية الواقعة في مناطق تخضع أمنيا لسلطة إقليم كردستان في أربع محافظات، كما أصدر تعليمات إلى هيئة المنافذ الحدودية الاتحادية لتسلم إدارة المعابر الحدودية في الإقليم.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية، الثلاثاء، بأن الزيدي أصدر توجيهات بإسناد إدارة الحقول النفطية الواقعة في المناطق الخاضعة للسيطرة الأمنية الكردية إلى وزارة النفط الاتحادية، في خطوة من شأنها زيادة حدة التوتر بين بغداد والإقليم شبه المستقل.

وتقضي التوجيهات بأن تتولى الوزارة إدارة جميع الحقول النفطية التابعة لها والواقعة ضمن الحدود الإدارية لمحافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين ونينوى، والخاضعة أمنيا لسلطة إقليم كردستان العراق.

وجاءت هذه الإجراءات عقب تحقيق بشأن عمليات تهريب نفط في شركة نفط الشمال.

كما وجه الزيدي هيئة المنافذ الحدودية بتسلم جميع المعابر في إقليم كردستان، مطالبا حكومة الإقليم بعدم إصدار موافقات لتصدير النفط الخام أو المشتقات النفطية خارج إطار وزارة النفط الاتحادية.