وذكرت الخارجية المصرية في بيان على حسابها في "فيسبوك": "في إطار متابعة وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج لحادث غرق مركب للهجرة غير الشرعية في 5 نوفمبر 2026 قبالة سواحل منطقة بنغازي، وجه بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، القطاع القنصلي بالوزارة والقنصلية المصرية في بنغازي ببذل كافة الجهود للوقوف على مصير المواطنين المصريين الذين كانوا على متن المركب".

وأضاف البيان أنه في هذا السياق "التقى السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج، بعدد من أسر الضحايا بمقر الوزارة، حيث تم إطلاعهم على آخر مستجدات متابعة الوزارة للحادث".

وأوضح البيان أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن المركب كان على متنه نحو 27 مواطنا مصريا، معظمهم من محافظة القليوبية، وأنه تم إنقاذ 7 مواطنين، حيث تقوم القنصلية المصرية في بنغازي بإنهاء إجراءات عودتهم إلى مصر".

وأشار البيان أيضا إلى أن القنصلية المصرية في بنغازي "تُجري اتصالات مكثفة مع الجهات القضائية الليبية لسرعة نقل جثامين ثلاثة مواطنين إلى مصر، تم بالفعل التعرف على هوياتهم والتواصل مع أسرهم".

وجددت الوزارة في البيان "مناشدتها لكافة المواطنين بضرورة عدم الانجرار وراء عصابات التهريب التي تنشط في مجال الهجرة غير الشرعية".

وشددت على "أهمية الالتزام بالقواعد المنظمة لدخول الدول الأخرى، وضرورة الحصول على تأشيرات الدخول اللازمة وعقود عمل موثقة حال السفر بغرض العمل، فضلا عن أهمية التقدم ببلاغات رسمية إلى الجهات الشرطية والقضائية المصرية ضد عصابات التهريب المتورطة في تلك الجرائم".