واعتبر سيبيها أن السفن الحربية الروسية وسفن الشحن التي تنقل معدات عسكرية تمثل أهدافا مشروعة، مشيرا إلى أن حق أوكرانيا في الدفاع عن النفس منصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وكانت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، التي تتخذ من طرابلس مقرا لها، قد نددت أمس الاثنين بالعملية العسكرية الأوكرانية التي أدت إلى غرق السفينة الحربية الروسية "ميركوري" في ميناء بنغازي شرقي البلاد، مؤكدة أن ليبيا لن تقبل الانجرار إلى الصراع الروسي الأوكراني.

وقال سيبيها، عبر تطبيق "تيليغرام": "أوكرانيا لا تجر أحدا إلى الحرب ولا تنقل الحرب إلى أي مكان".

وأضاف: "أوكرانيا تحترم سيادة ليبيا وسلامة أراضيها. ونؤكد أن الهدف من إجراءات أوكرانيا هو التصدي للعدوان الروسي المسلح، وليس الإضرار بليبيا أو شعبها".

وأوضح أن القانون الدولي لا يحصر حق الدفاع عن النفس في أراضي الدولة التي تتعرض للعدوان، بل يتيح ممارسته أيضا في أراضي الدولة المعتدية أو في المياه الدولية.

واتهم الوزير روسيا بتعريض دول ثالثة للخطر، من خلال استخدام البنية التحتية المدنية في تلك الدول لأغراض عسكرية.