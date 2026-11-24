لكن إعلان كييف فتح ملفا أوسع: من سمح للعسكريين الأوكرانيين بالعمل في غرب ليبيا، ومن كان يعرف طبيعة عملياتهم ضد روسيا؟

تتتبع سكاي نيوز عربية الخيوط وصولا إلى مقر اللواء 111 في طرابلس، وقاعدة مصراتة الجوية التي وثّق فيها خبراء الأمم المتحدة منشأة محصنة للتحكم بالمسيّرات، وصولا إلى عمليات في المتوسط ضد «أسطول الظل» الروسي.

وتستند القصة إلى تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة بشأن ليبيا، وتحقيقات RFI وCNN وأسوشيتد برس، مع التمييز بين ما هو موثّق وما بقي رواية لم تدعمها أدلة منشورة.

فحتى اليوم لم يُنشر نص الاتفاق، ولا دليل على علم أي طرف ليبي بالهجوم مسبقا، فيما تنفي طرابلس، وتطالب بنغازي بتحقيق دولي مستقل، وتقول موسكو إن الهجمات «لن تمر دون رد».