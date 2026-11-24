وذكرت الإدارة، في توضيح صحفي، أن بيان وزارة الدفاع الصادر في 12 سبتمبر الماضي أكد عدم السماح باستخدام الأراضي والمنشآت الليبية منطلقا لتنفيذ أعمال عدائية.

وأضافت، استنادا إلى إفادة وزارة الدفاع، أن جميع التفاهمات والاتفاقيات العسكرية تُبرم عبر القنوات الرسمية، ووفقا للأطر القانونية والأصول المعتمدة في العلاقات الدولية، بما يحفظ سيادة ليبيا وأمنها.

واعتبرت الإدارة أن الأحداث التي شهدتها بنغازي، وعرضت أمن المدينة وسكانها للخطر، تكشف خطورة استضافة قوات أجنبية خارج سلطة الدولة، محملة الجهات التي استقدمت تلك القوات مسؤولية إقحام البلاد في صراعات دولية.

وشددت على أن وجود هذه القوات لا يبرر أي اعتداء على السيادة الليبية، داعية وسائل الإعلام إلى تضمين التوضيح في تغطياتها، والرجوع إلى الجهات المختصة للتحقق من الادعاءات قبل نشرها.