وكان رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي قد وجه وزارة النفط الاتحادية بتولي إدارة الحقول النفطية الواقعة في مناطق تخضع أمنيا لسلطة إقليم كردستان في أربع محافظات، كما أصدر تعليمات إلى هيئة المنافذ الحدودية الاتحادية لتسلم إدارة المعابر الحدودية في الإقليم.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية، الثلاثاء، بأن الزيدي أصدر توجيهات بإسناد إدارة الحقول النفطية الواقعة في المناطق الخاضعة للسيطرة الأمنية الكردية إلى وزارة النفط الاتحادية، في خطوة من شأنها زيادة حدة التوتر بين بغداد والإقليم شبه المستقل.

وتقضي التوجيهات بأن تتولى الوزارة إدارة جميع الحقول النفطية التابعة لها والواقعة ضمن الحدود الإدارية لمحافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين ونينوى، والخاضعة أمنيا لسلطة إقليم كردستان العراق. وجاءت هذه الإجراءات عقب تحقيق بشأن عمليات تهريب نفط في شركة نفط الشمال.

كما وجه الزيدي هيئة المنافذ الحدودية بتسلم جميع المعابر في إقليم كردستان، مطالبا حكومة الإقليم بعدم إصدار موافقات لتصدير النفط الخام أو المشتقات النفطية خارج إطار وزارة النفط الاتحادية.