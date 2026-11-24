وكان الطيران الحربي الإسرائيلي شن، صباح الثلاثاء، غارات استهدفت بلدة كفرتبنيت وأطراف بلدتي القنطرة وتولين في جنوب لبنان.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدات كفرتبنيت وبيت ياحون وبرعشيت وحداثا.

وأطلقت القوات الإسرائيلية، صباحا، نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه واديي السلوقي والحجير في جنوب لبنان، فيما قصفت المدفعية الإسرائيلية، فجرا، بلدتي المنصوري ومجدل زون.

وتشن تل أبيب حربا على لبنان منذ الثاني من مارس الماضي، بعد إطلاق "حزب الله" صواريخ على شمال إسرائيل. واحتلت القوات الإسرائيلية عددا من بلدات جنوب لبنان.

وأُعلن في 20 يونيو الماضي عن وقف لإطلاق النار، انخفضت بعده وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية لجنوب لبنان.