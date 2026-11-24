تفرض هذه الحلول البدائية نفسها واقعا قسريا، بعدما ألحقت الحرب الإسرائيلية على القطاع دمارا غير مسبوق بالبنية العمرانية، وحاصرت السكان بقيود مشددة تمنع إدخال مواد الإعمار.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة والمكتب الإعلامي الحكومي بغزة إلى تضرر نحو 88 بالمئة من مباني القطاع، وتدمير أكثر من 430 ألف وحدة سكنية.

وفي وسط خان يونس، يستعين الخمسيني محمد عطوة بحجارة استخرجها من ركام محله التجاري المدمر، لإعادة بناء جدرانه وفتح باب رزقه مجدداً.

يوضح عطوة أنه اشترى 250 حجرا إضافيا جرى استخراجها من بين الركام، بألف مائتي شيكل، وبنى الجدران بالطين بدلا من الإسمنت، ثم غطاها من الداخل بشادر يمنع تسرب الأمطار.

امتدت تجربة عطوة لمنزله أيضا، فشيد الدرج وبلط الأرضيات بالطين، بعدما قفز سعر كيس الإسمنت الواحد (مصنّع محليا من مواد بديلة) إلى ألف شيكل، وهو مبلغ يفوق طاقته.

يقول عطوة لسكاي نيوز عربية: "الطين اليوم أصبح بديلا للإسمنت، نستخدمه لنستر بيوتنا ونحافظ على مكان للاسترزاق، وهكذا نحاول أن نعيش".

وفي منطقة بطن السمين بخان يونس، دفع غياب مواد البناء الشاب بلال الشاعر (29 عاما) لترميم منزله المتضرر بالحجارة المستصلحة والطين المخمر.

جمع الشاعر حجارة الركام وأعاد بناء الدرج وسد الجدران التي كانت مكشوفة أمام الرصاص والبرد، بتكلفة إجمالية بلغت حتى الآن خمسة آلاف شيكل.

ورغم أن الجدران الطينية أرحم من الخيام، يضطر الشاعر لتغليفها بالشوادر بتكلفة تصل لمئتي شيكل للشادر الواحد 6 x 4 متر، لمنع أمطار الشتاء من إذابة الطين وإضعافه.

ولا تختلف المأساة في مخيم الشاطئ غرب غزة؛ حيث عادت الأرملة حنان بارود (43 عاما) لتجد منزلها مجرد أعمدة خرسانية بلا سقف.

بعد معاناة الغرق في خيمتها خلال المنخفض الأخير، قررت بارود ترميم ما تبقى من البيت لتستر أطفالها السبعة، معتمدة على مساعدة أهل الخير.

اشترت حنان حجارة مستصلحة بسبعة شواكل للحجر الواحد، وثلاث كارات من الطين بمئة وخمسين شيكل للكارة، وتحتاج اثنتين إضافيتين لاستكمال التبليط وسد الفجوات.

تعكس هذه الشهادات حجم الكارثة السكنية، إذ خلّفت الحرب أكثر من 42 مليون طن من الركام، وفق تقارير أممية ترصد استحالة الإعمار حاليا.