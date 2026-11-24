وذكرت الخارجية البريطانية، في بيان، أن العقوبات تأتي في أعقاب تجدد القتال في اليمن وتصاعد هجمات الحوثيين على البنية التحتية المدنية في السعودية، فضلا عن استهداف سفن الشحن التجاري في البحر الأحمر وخليج عدن.

وأضافت أن هجمات الحوثيين في مضيق باب المندب تواصل عرقلة سلاسل الإمداد العالمية، وأسهمت في زيادة ضغوط تكاليف المعيشة على الأسر البريطانية.

وأكد وزير الخارجية البريطاني، إد ميليباند، أن "تجدد اعتداءات الحوثيين التي تستهدف شركاءنا ومدنيين أبرياء غير مقبول، ولا بد من محاسبتهم".

وأضاف: "لن نقف متفرجين بينما جماعات مثل الحوثيين يقومون بأفعال تتسبب في ارتفاع تكاليف المعيشة للشعب البريطاني، فيما أنهم يتعمدون محاولة تقويض الاستقرار في الشرق الأوسط".

وتابع: "التدابير التي نتخذها اليوم تحمل رسالة واضحة للحوثيين، سوف نتصرف دائما دعما للقيم والمصالح البريطانية".

قيادات حوثية على قائمة العقوبات

وتشمل العقوبات المفروضة على جماعة الحوثي تجميد الأصول وفرض قيود على إدارة الشركات، فيما تشمل الإجراءات بحق القيادات الأربع تجميد الأصول وحظر السفر إلى المملكة المتحدة والمنع من إدارة الشركات.

وضمت قائمة القيادات المشمولة بالعقوبات:

عبد الكريم أمير الدين حسين الحوثي، وزير الداخلية في حكومة الحوثيين منذ عام 2019، على خلفية اتهامات بارتكاب انتهاكات في مراكز الاحتجاز الخاضعة لوزارته، تشمل التعذيب والعنف الجنسي والمعاملة اللاإنسانية.

عبد الحكيم هاشم علي الخيواني، رئيس جهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين، ونائب وزير الداخلية السابق.

محمد مفلح، قاض عينه الحوثيون، تتهمه لندن بالضلوع في انتهاكات خطيرة لحق الأفراد في الحرية والأمن.

صارم الدين مفضل، وكيل نيابة رفيع المستوى لدى الحوثيين، تتهمه السلطات البريطانية بالمسؤولية عن انتهاكات بحق معتقلات، تشمل التعذيب والعنف الجنسي، أو السماح بارتكابها.

وأوضحت الحكومة البريطانية أن العقوبات الجديدة تتجاوز حظر الأسلحة المفروض على الحوثيين بموجب قرارات الأمم المتحدة، لتشمل إجراءات مالية وقانونية إضافية.

ضغوط دولية متزايدة

وأكدت لندن أن الإجراءات الجديدة تعكس التزامها بمحاسبة المسؤولين عن تقويض السلام والأمن في اليمن والمنطقة، ودعم المؤسسات اليمنية المعترف بها دوليا.

وأشارت إلى أنها قادت مؤخرا جهودا دولية لتعزيز نظام العقوبات الخاص باليمن، مستفيدة من دورها في صياغة القرارات المتعلقة بالملف اليمني داخل مجلس الأمن الدولي.

وجددت الحكومة البريطانية مطالبتها الحوثيين بوقف هجماتهم فورا، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بأمان ودون عراقيل، محذرة من أن استئناف القتال تسبب في نزوح مئات الآلاف من اليمنيين.

كما أكدت تضامنها مع السعودية، مشيرة إلى زيارة أجراها وزير شؤون الشرق الأوسط، ستيفن داوتي، إلى المملكة مؤخرا، لتأكيد دعم لندن للرياض والحكومة اليمنية.

استثناءات إنسانية

وشددت الحكومة البريطانية على أن العقوبات تستهدف الحوثيين وليس الشعب اليمني، مؤكدة استمرار العمل بالاستثناءات الإنسانية القائمة.

وأصدرت وزارة الخزانة البريطانية ترخيصا عاما لحماية الأنشطة الإنسانية والتجارية الداعمة لها، بهدف الحد من تداعيات العقوبات على المدنيين.

وكانت لندن أعلنت في سبتمبر الماضي تقديم 10 ملايين جنيه إسترليني استجابة لنداء عاجل من الأمم المتحدة، ضمن مساعدات إنسانية لليمن تبلغ قيمتها 104 ملايين جنيه إسترليني خلال العام الجاري.