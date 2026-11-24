وبينما كان المازوت الخيار الأساسي لكثير من العائلات، بدأت مادة الجفت، الناتجة من عصر الزيتون، تستقطب اهتماما متزايدا بوصفها بديلا أقل كلفة، وإن لم تخل من سلبيات ومخاوف صحية وبيئية.

وما كان يعتبر في السابق مجرد مخلفات زراعية يجري تكديسها أو التخلص منها، يتحول تدريجيا إلى سلعة مطلوبة في سوق التدفئة، مستفيدا من موسم الزيتون ومن حاجة اللبنانيين إلى خيارات تتناسب مع إمكاناتهم المحدودة.

والجفت، أو "ثفل الزيتون"، هو البقايا الصلبة واللبية الناتجة من عملية عصر الزيتون واستخراج زيته، ويتكون من القشور والبذور (العجم) واللب وبقايا المياه.

وتختلف نسبة الرطوبة فيه بحسب تقنية العصر المستخدمة، إذ تبلغ نحو 45 بالمئة في العصر ثلاثي المراحل، وقد تصل إلى نحو 70 بالمئة في العصر ثنائي المراحل.

وبعد تجفيفه، يستخدم الجفت في التدفئة والطهي، وغالبا ما يكبس في قوالب لتسهيل استعماله وتسويقه، ويطرح في الأسواق بديلا عن الحطب والفحم والمازوت. ويتراوح سعر الطن منه، وفق الأسعار المتداولة في السوق، بين 200 و260 دولارا، مع اختلاف السعر بحسب النوع والجودة ومكان البيع.

مخلفات الزيتون تتحول إلى سلعة

وبين الحاجة الاقتصادية والمخاوف الصحية، يفتح انتشار الجفت بابا للاستفادة من مخلفات موسم الزيتون وتحويلها إلى منتج قابل للتسويق، بعدما باتت بعض المعاصر توفره بكميات يجري تجفيفها وكبسها وبيعها للمستهلكين.

ويمكن أن يشكل هذا الاستخدام فرصة إضافية للاستفادة من الموارد الزراعية المحلية، والحد من هدر بعض المخلفات، لكنه يحتاج إلى تجفيف ومعالجة وتخزين مناسبين، فضلا عن التوعية بشروط استخدامه الآمن.

في المحصلة، لا يبدو الجفت حلا سحريا لأزمة التدفئة في لبنان، ولا بديلا مكافئا للمازوت من حيث سهولة الاستخدام والتحكم بالحرارة، لكنه بات خيارا تفرضه الظروف الاقتصادية على عائلات لم تعد قادرة على تحمل كلفة الوقود التقليدي.

وبين شبعا ورميش والهبارية، تتشابه الحكاية: شتاء يقترب، وأسعار تتصاعد، ومواطنون يبحثون عن وسيلة للصمود في منازلهم، فيما يبقى الدفء حاجة أساسية تتحول، في ظل الأزمة، إلى عبء إضافي على اللبنانيين.

الجفت في مواجهة أزمة التدفئة

في بلدة شبعا الحدودية، التي ترتفع نحو 1400 متر عن سطح البحر، تبدو أزمة التدفئة أكثر قسوة مع انخفاض درجات الحرارة وصعوبة تأمين المحروقات.

ويقول مختار البلدة محمد نبعة، في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن شبعا تعاني هذا العام تحديدا من عدم توافر مادة المازوت اللازمة للتدفئة، مضيفا أن أهالي البلدة يعيشون ظروفا صعبة، وكأن ما يواجهونه من تحديات يومية لا يكفي، حتى باتوا يفتقدون أدنى مقومات الحياة والصمود.

لكن نبعة لا يرى في الجفت بديلا فعليا عن المازوت، رغم انخفاض كلفته نسبيا، ويشرح أن "احتواءه على بقايا زيت الزيتون يجعله يصدر دخانا ورائحة زيت محترق عند اشتعاله، الأمر الذي يزعج السكان وقد يؤدي إلى ترسبات على جدران المنازل وتلوث طلائها".

ويشير إلى أن "الجفت لا يمنح النتيجة المرجوة عند استخدامه منفردا، كما أن التعامل معه يحتاج إلى مساحة للتخزين ومكان جاف، فضلا عن صعوبة نقله وتوضيبه، نظرا إلى ما يخلفه من بقايا وفتات".

ويضيف أن "القالب الواحد، الذي يزن نحو كيلوغرامين، يمنح حرارة مرتفعة في الدقائق الأولى، لكنه سرعان ما يتحول إلى رماد، ما يفرض على المستخدم البقاء بالقرب من المدفأة وإضافة كميات جديدة بصورة متكررة. وعلى خلاف الحطب الذي يترك جمرا يمكن الاستفادة منه لإشعال قطع أخرى، لا يوفر الجفت، بحسب تجربته، الاستمرارية نفسها في التدفئة".

لذلك يرى نبعة أن "استخدامه يكون أكثر فاعلية عند مزجه بالحطب، وليس باعتباره وقودا مستقلا". لكنه يلفت إلى أن هذا الخيار لا يحل المشكلة الاقتصادية بالضرورة، إذ يصل سعر طن الحطب من السنديان إلى نحو 250 دولارا، فيما تحتاج الأسرة الواحدة، خلال فصل الشتاء، إلى أربعة أو خمسة أطنان في بعض الحالات، ما يجعل الكلفة الإجمالية مرتفعة وقريبة من كلفة التدفئة بالمازوت.

ويخلص إلى أن "المازوت يبقى، من وجهة نظره، أكثر سهولة من حيث الاستخدام، إذ يمكن تشغيل المدفأة خلال دقائق والتحكم بقوة التدفئة، في حين يحتاج الجفت إلى متابعة مستمرة".

وفي بلدة رميش الحدودية، لا تبدو الصورة أفضل. فمعاناة الأهالي تتجاوز ارتفاع الأسعار إلى صعوبة الوصول إلى مصادر التدفئة نفسها.

وتقول غزالي بدين، المسؤولة عن جمعية تعنى بمساعدة مريضات السرطان، لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن "عددا كبيرا من السكان لم يتمكنوا هذا العام من الوصول إلى أراضيهم لتأمين الحطب، فيما اكتفى بعضهم بكميات قليلة مما يتوافر بالقرب من منازلهم".

وتضيف أن المازوت "بات باهظ الثمن، إذ يتراوح سعر برميله بين 300 و350 دولارا، ما يضع العائلات أمام خيارات محدودة، في وقت لا تعرف فيه شريحة واسعة من السكان كيف ستواجه برد الشتاء".

وتشير بدين إلى أن "الأهالي يطلبون المساعدات من جهات مختلفة، لكن الاستجابة لا تزال دون المستوى المطلوب"، معتبرة أن غياب الدعم الرسمي يزيد من معاناة الناس الذين يحاولون تدبير أمورهم بإمكانات شبه معدومة.

أما في بلدة الهبارية بمنطقة العرقوب، فيختصر المختار عرفت عيسى المشهد بالقول إن "المعاناة تشمل كل وسائل التدفئة، من الحطب إلى المازوت وصولا إلى الجفت".

ويكشف عيسى، في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن بعض "المواطنين باتوا يطلبون الحصول على الجفت قبل الزيت من معاصر الزيتون، في مؤشر إلى حجم الحاجة إليه، بعدما تحول من مخلفات زراعية إلى مادة يبحث عنها السكان لتأمين الدفء".

ويضيف أن "الحطب متوافر في الجبال المحيطة بالبلدة، لكن المشكلة تكمن في عدم قدرة كثيرين على الوصول إليه، فيما تصل كلفة شراء متر الحطب إلى نحو 180 أو 200 دولار، ويبلغ سعر طن الجفت نحو 200 دولار".

ويقول إن "الأهالي يعيشون أزمة حقيقية، ولا يعرفون كيف سيتمكنون من تجاوز الشتاء"، مؤكدا أن البلديات والمختارين يحاولون الوقوف إلى جانب المواطنين ضمن الإمكانات المتاحة، لكن حجم الضغوط يفوق قدرة الناس على الاحتمال.

أضرار صحية

لكن اللجوء إلى الجفت والحطب لا يعني أن المشكلة تقتصر على الكلفة المادية، فعملية احتراق المواد العضوية داخل المنازل قد تحمل مخاطر صحية، خصوصا في الأماكن المغلقة أو سيئة التهوية.

وفي هذا السياق، يحذر طبيب الصحة العامة والعائلة علي التنير، في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، من مخاطر التدفئة عبر حرق الخشب، مشيرا إلى أن "هذه العملية تنتج غاز أول أكسيد الكربون، وهو غاز سام عديم اللون والرائحة، وقد يؤدي التعرض له بتركيزات مرتفعة إلى التسمم والاختناق والوفاة".

ويؤكد أن "الخطر يتضاعف عند استخدام المدافئ في غرف مغلقة أو عند وجود خلل في المداخن أو انسداد منافذ خروج الدخان"، لافتا إلى أن غياب التهوية السليمة يجعل الغازات الناتجة من الاحتراق تتراكم داخل المنزل.

ويضيف: "ولا تقتصر المخاطر على أول أكسيد الكربون، إذ ينتج عن احتراق الخشب جسيمات دقيقة قد تبقى عالقة في الهواء وتصل إلى الرئتين، مسببة تهيجا في الجهاز التنفسي والتهابات ومشكلات صحية، فضلا عن تهيج العينين والحلق والسعال".

وعن خشب الزيتون تحديدا، يوضح التنير أنه "لا يوجد اختلاف جوهري من حيث المخاطر الصحية بين حرقه وحرق أنواع أخرى من الأخشاب، لكن درجة جفاف الخشب تؤثر في كمية الدخان المنبعثة؛ فالخشب الجاف جيدا ينتج دخانا أقل، فيما يؤدي الخشب الرطب إلى زيادة الدخان والانزعاج التنفسي".

ويتابع: "تنسحب التحذيرات نفسها على استخدام الجفت بوصفه مادة قابلة للاحتراق، إذ لا يعني انخفاض كلفته أو قدرته على توليد الحرارة أنه خال من الانبعاثات والجسيمات الضارة. كما أن بقايا الزيت والرطوبة وطريقة الاحتراق قد تؤثر في كمية الدخان والروائح الناتجة".

ويشدد التنير على "ضرورة تأمين تهوية جيدة في أماكن التدفئة، والتأكد من أن المدخنة مفتوحة وغير مسدودة، وأن الدخان يخرج بصورة سليمة إلى الخارج"، محذرا من الاستهانة بحوادث الاختناق التي تتكرر خلال فصل الشتاء نتيجة الاستخدام غير الآمن لوسائل التدفئة.