ونقلت وكالة "رويترز" عن المصادر قولها إن أبو نحل قتل في غارة إسرائيلية استهدفت غرب مدينة غزة.

من جانبهما، أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، في بيان مشترك، استهداف قيادي بارز في حركة حماس، دون الكشف عن هويته.

وأضاف البيان أن مزيدا من التفاصيل بشأن العملية سيعلن لاحقا.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال مسؤولون محليون في قطاع الصحة والشرطة إن غارتين جويتين إسرائيليتين أسفرتا عن مقتل 6 فلسطينيين على الأقل في قطاع غزة.

وأوضح مسعفون أن غارة إسرائيلية استهدفت نقطة للشرطة في خان يونس، جنوبي القطاع، أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين، فيما قالت وزارة الداخلية التي تديرها حماس إن اثنين من القتلى من أفراد الشرطة.

كما أسفرت غارة إسرائيلية أخرى قرب مفترق نتساريم عن مقتل 3 أشخاص، بحسب مسعفين.