وقال المسعفون إن 3 أشخاص ​لقوا حتفهم في غارة جوية إسرائيلية على نقطة للشرطة في خان يونس بجنوب القطاع. وقالت وزارة الداخلية ‌التي تديرها حركة حماس إن اثنين من القتلى من أفراد الشرطة.

وأضاف المسعفون أن 5 أشخاص آخرين أصيبوا ‌في الهجوم.

وفي وقت ‌لاحق، قال مسعفون إن غارة جوية إسرائيلية أخرى أبعد باتجاه الشمال، بالقرب من مفترق نتساريم، أسفرت عن مقتل 3 أشخاص آخرين.

وفي تعليق على الغارتين، قال الجيش الإسرائيلي لـ"رويترز" إنه استهدف مسلحين في المنطقتين، دون الخوض في التفاصيل.

وأدى وقف إطلاق النار ‌الذي تم التوصل إليه في أكتوبر ‌2025 بدعم ⁠من الولايات المتحدة إلى وقف القتال على نطاق واسع في غزة التي دمرتها الحرب، لكنه لم يضع حدا للغارات الإسرائيلية أو يضمن نزع سلاح حركة حماس.

وكثفت إسرائيل، التي تتهم حماس بمحاولة تنظيم ⁠صفوفها وإعادة تسليح نفسها، هجماتها ‌على غزة خلال الأشهر القليلة الماضية.

وتنفي حماس الاتهامات الإسرائيلية، وتقول إنها ⁠ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار وتتهم إسرائيل بمحاولة تقويضه.

وتسيطر القوات الإسرائيلية حاليا ​على حوالي ثلثي غزة، بعد ⁠أن كانت تسيطر على أكثر من ​نصف القطاع عندما دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، بينما تسيطر حماس على شريط ضيق من الأراضي على ساحل غزة.