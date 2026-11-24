وذكرت الوكالة أن القوات الإسرائيلية حطمت محتويات المكاتب وفتشتها وعبثت بمقتنياتها، فيما حولت مكتب حركة فتح في حي كفر سابا إلى مركز للتجمع والاحتجاز وإجراء التحقيقات الميدانية مع المعتقلين.

وأضافت أن القوات شنت حملة اعتقالات واسعة طالت عددا من كوادر حركة فتح في المدينة، مع تركيز انتشارها في منطقة حي كفر سابا، بالتزامن مع استمرار وجودها وإغلاق مداخل المدينة، بما فيها مدخل النفق والحاجز الشرقي.

وتسبب إغلاق المداخل في أزمة مرورية خانقة، دفعت إلى تأجيل دوام المدارس والموظفين لحين انتهاء الاقتحام وانسحاب القوات الإسرائيلية من المدينة.

ولا تزال القوات الإسرائيلية موجودة في عدد من أحياء قلقيلية، بحسب الوكالة.