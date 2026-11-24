بدوره، قال المتحدث باسم اليونيفيل، تيلاك بوخاريل، في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن البعثة ستواصل تنفيذ جميع المهام الموكلة إليها حتى اليوم الأخير من ولايتها في 31 ديسمبر 2026، مؤكدا أن عملية تقليص قوامها والانسحاب لن تبدأ قبل الأول من يناير 2027، وأنه لم يتم حتى الآن تسليم أي من مواقعها إلى السلطات اللبنانية أو الجيش اللبناني في إطار عملية الانسحاب.

وأضاف بوخاريل أن تسليم المواقع التي تنتشر فيها اليونيفيل إلى الجيش اللبناني لن يكون أمرا سهلا في ظل الظروف الراهنة، مشددا على أن "أي وجود إسرائيلي شمال الخط الأزرق يمثل انتهاكا للقرار الدولي 1701، وأن البعثة دعت مرارا إلى انسحاب القوات الإسرائيلية بما يسمح للجيش اللبناني بإعادة الانتشار في تلك المناطق".

كما أوضح أن مجلس الأمن الدولي، بموجب القرار 2790 الصادر في أغسطس 2025، مدد ولاية اليونيفيل للمرة الأخيرة حتى 31 ديسمبر 2026، وهو ما يعني استمرار البعثة في أداء مهامها بالكامل حتى انتهاء ولايتها، على أن تبدأ عملية تقليص قوامها وانسحابها اعتبارا من الأول من يناير 2027.

جدول زمني للانسحاب

وفيما يتعلق بالجدول الزمني المتوقع للانسحاب، قال بوخاريل إن مجلس الأمن طلب من اليونيفيل استكمال عملية الانسحاب بحلول نهاية عام 2027، وإن مزيدا من التفاصيل بشأن مراحل العملية سيتضح مع بداية تنفيذها في يناير المقبل، مضيفا أن البعثة ستتمكن من تقديم صورة أكثر وضوحا بشأن مسار الانسحاب مع تقدم العملية خلال عام 2027.

وعن الأوضاع الأمنية والإنسانية في جنوب لبنان، وصف المتحدث باسم اليونيفيل الوضع بأنه "بالغ الهشاشة"، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي يسيطر على أجزاء واسعة من جنوب البلاد تمتد من الشرق إلى الغرب، ويواصل تنفيذ أنشطة عسكرية في المنطقة.

ولفت إلى أن الجنوب يشهد دمارا واسع النطاق، فضلا عن وجود ألغام تستدعي تنفيذ أعمال مكثفة لإزالتها، في وقت لا يزال فيه عشرات الآلاف من النازحين عاجزين عن العودة إلى منازلهم ومناطقهم، مؤكدا أن عددا كبيرا من القرى دمر بالكامل.

وأوضح بوخاريل أن "عدد السكان الذين لا يزالون موجودين في المناطق القريبة من الخط الأزرق يتراوح بين 10 آلاف و15 ألف شخص، كما أن توفير الدعم الإنساني لهم يمثل تحديا في ظل الظروف القائمة".

الجيش اللبناني والمرحلة المقبلة

وفيما يتعلق بقدرة الجيش اللبناني على تولي المسؤوليات الأمنية بعد انسحاب اليونيفيل، قال بوخاريل إن البعثة عملت بشكل وثيق مع الجيش اللبناني على مدى العقود الماضية، وإن هذا التعاون أحرز تقدما ملموسا خلال السنوات الماضية.

لكنه أشار إلى أن الكثير من المتغيرات طرأ خلال الأشهر القليلة الماضية، معتبرا أن الجيش اللبناني هو الجهة الأنسب للإجابة عن التساؤلات المتعلقة بمدى جاهزيته لتولي المسؤوليات الأمنية في المرحلة المقبلة.

كما حذر المتحدث باسم اليونيفيل من أن انسحاب البعثة قد يثير مخاوف بشأن احتمال حدوث فراغ أمني في جنوب لبنان، وأن البعثة تشعر بالقلق من أن يؤدي أي فراغ من هذا النوع إلى زيادة تعقيد الأوضاع القائمة، مشددا على "ضرورة تجنب حدوث ذلك، وأن تتم عملية الانتقال بصورة منظمة، بما يتوافق مع توقعات مجلس الأمن الدولي، وكذلك الأطراف المعنية".

وأشار بوخاريل إلى وجود مناقشات بشأن ترتيبات مختلفة للمرحلة المقبلة، لكنه أكد أنه لا يستطيع استباق نتائج تلك المناقشات أو تحديد مآلاتها في الوقت الراهن.

اليونيفيل في جنوب لبنان

وتعود مهمة اليونيفيل إلى عام 1978، عندما أنشأها مجلس الأمن الدولي بموجب القرارين 425 و426، قبل أن تتوسع ولايتها في أعقاب حرب عام 2006 لتشمل مراقبة وقف الأعمال العدائية ومساندة انتشار الجيش اللبناني في جنوب البلاد، إلى جانب مهام أخرى مرتبطة بالحفاظ على الاستقرار ودعم وصول المساعدات الإنسانية.

وتتمسك السلطات اللبنانية باستمرار الدور الدولي في مراقبة الأوضاع الأمنية في الجنوب، وتبحث عن صيغة بديلة، أممية أو أوروبية، تضمن استمرار الاستقرار وتجنب حدوث فراغ أمني مع انتهاء مهمة اليونيفيل، التي تضطلع بهذا الدور منذ عام 1978.

في المقابل، تعارض إسرائيل والولايات المتحدة نشر قوة دولية جديدة في جنوب لبنان، فيما لا تمثل البعثة الأوروبية المقترحة لتدريب القوات اللبنانية بديلا ميدانيا مماثلا لليونيفيل، بالنظر إلى اختلاف طبيعة المهام الموكلة إليها.