ودفع القتال المستمر منذ أكثر من 43 شهرا السودان إلى كارثة إنسانية متعددة الأبعاد، تتداخل فيها موجات الجوع والنزوح الجماعي وانهيار الخدمات الأساسية، فيما فقد أكثر من 80 في المئة من أرباب الأسر مصادر دخلهم.

وقالت المعلمة هاجر محمد عثمان، في مقطع مصور تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع الأسبوع الماضي، إنها فوجئت بإحدى الطالبات تختبئ خلف حجرة الدراسة لتأكل بقايا فتات طعام على الأرض.

وتشير شهادات المعلمات إلى أن الواقعة ليست استثناءً؛ فكثير من الطالبات يحضرن إلى المدرسة من دون إفطار، وتطلب بعضهن الطعام من معلمات يعانين بدورهن، فيما تختار أخريات الصمت وتحمل الجوع.

وإلى جانب انهيار الجنيه وتآكل القوة الشرائية، أسهمت الاضطرابات التي طالت سلاسل إمداد الغذاء، وتراجع الإنتاج الزراعي والحيواني، والارتفاع الحاد في الأسعار، والقيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية، في تفاقم الجوع وسوء التغذية بمختلف أنحاء البلاد.

كارثة إنسانية

يقول برنامج الأغذية العالمي إن خطر المجاعة لا يزال مصدر قلق بالغ في أجزاء من السودان، حيث يواجه نحو 19.5 مليون شخص مستويات من الجوع حادة أو أشد. ويعزو تقرير صادر عن مجموعة العمل الإنساني في تحالف القوى المدنية الديمقراطية "صمود” المجاعة إلى استمرار الحرب والقيود المفروضة على المساعدات والنزوح وتدمير سبل كسب العيش، لا إلى العوامل الطبيعية المرتبطة بتغير المناخ.

وبحسب تقارير للاتحاد الأوروبي، يحتاج 33.7 مليون سوداني إلى مساعدات إنسانية، مع تجاوز عدد النازحين داخلياً تسعة ملايين، فيما يعيش 4.4 مليون شخص خارج البلاد.

وخلص تحليل للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي إلى أن نحو 19.5 مليون شخص واجهوا مستويات من الجوع حادة أو أشد بين فبراير ومايو 2026. ويعني ذلك أن أسراً تعاني نقصاً حاداً في الغذاء، فيما اضطرت أسر أخرى إلى بيع ممتلكاتها الأساسية لتأمين الطعام.

وحذّر المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، لوك جيه. ليندبرغ، من أن نقص التمويل يزيد الأزمة تفاقمًا، وذلك عقب أول زيارة ميدانية له إلى السودان في نوفمبر 2026. وقال إن أمام من يواجهون الجوع الحاد ثلاثة خيارات مؤسفة: التمرد أو الهجرة أو الموت جوعًا.

وتثير انعكاسات الأزمة على الأطفال قلقاً بالغاً. فوفقًا لتقرير اليونيسف عن الوضع الإنساني في السودان للنصف الأول من عام 2026، أجرت المنظمة وشركاؤها فحوصًا للكشف عن سوء التغذية الحاد شملت 5.3 مليون طفل خلال الأشهر الستة الأولى من العام، فيما تلقى 174,700 طفل العلاج من سوء التغذية الحاد الوخيم، ويُتوقع أن يعاني نحو 825 ألف طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد مع نهاية العام الحالي.

صورة مؤلمة

ووصف الوزير الأسبق مهدي داود الخليفة الواقعة بأنها "صورة مؤلمة"، وقال: "ليست كل صور الجوع مؤلمة بالقدر نفسه؛ فبعضها لا يكشف فقط عن بؤس الحياة وضيق ذات اليد، وإنما يكشف أيضًا عن انكسار إنساني عميق، حين يضطر الأطفال إلى إخفاء جوعهم حتى لا يراهم الآخرون في لحظة ضعف لا ذنب لهم فيها".

واعتبر الخليفة، في حديثه إلى "سكاي نيوز عربية"، أن مشهد الطفلة وهي تأكل ما وجدته من طعام يلخص مأساة وطن "تتآكل فيه شروط الحياة الكريمة"، حتى بات كثير من الأسر عاجزاً عن توفير وجبة إفطار، وأصبح الجوع يلاحق الأطفال إلى الفصول الدراسية، حيث يُفترض أن يجدوا العلم والأمان والأمل.

وبينما يدفع أطفال السودان ثمن الجوع داخل مدارسهم، تواصل الحرب تقويض سبل الحياة والإغاثة. ويزيد من فداحة الكارثة استمرار قيادة الجيش في رفض مبادرات وقف الحرب أو إقرار هدنة إنسانية محددة المدة تتيح إيصال المساعدات وإنقاذ المدنيين. فكل يوم تتأخر فيه الهدنة، يظل الجوع حاضراً في بيوت السودانيين ومدارسهم، ويظل الأطفال في مقدمة من يدفعون ثمن استمرار القتال.