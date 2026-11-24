وقالت الوزارة إن الفرق المختصة انتقلت إلى الموقع فور تلقي البلاغ، وباشرت عمليات الإنقاذ والإسعاف بالتعاون مع فرق الإسعاف والدفاع المدني والجهات المعنية، إلى جانب تأمين الموقع وتنظيم الحركة المرورية.

وأكدت استمرار التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث، مشيرة إلى إعلان نتائجها فور الانتهاء منها.

وأعربت الوزارة عن تعازيها ومواساتها لأسر المتوفين وذويهم، داعية أفراد المجتمع إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وعدم تداول الشائعات أو المعلومات غير المؤكدة بشأن الحادث.