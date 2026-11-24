وبين تراجع الترسانة واستمرار الحماية السياسية، يعتبر أن استعادة السيادة تتطلب معالجة الغطاء الذي يتيح للحزب الحفاظ على دوره وإعادة ترميم بنيته.

وقال بولس، خلال حديثه إلى سكاي نيوز عربية، إن طهران تعتمد على حليفين في لبنان: حزب الله وما يسميه "الدولة العميقة"، معتبرا أن المصالح المتبادلة بينهما تحد من قدرة المؤسسات على ملاحقة التنظيم ومحاسبته.

لبنان في الحسابات الإيرانية

يربط بولس اهتمام إيران بإدراج لبنان في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة بموقعه ضمن مشروعها الإقليمي، بوصفه منفذا إلى البحر المتوسط ونقطة تماس مع إسرائيل والغرب، لا بمجرد الحرص على مصالح اللبنانيين.

ويرى أن تراجع قدرات حزب الله يضعف النفوذ الإيراني، لكن استعادة الدولة اللبنانية سيادتها وانتظام مؤسساتها تشكل تحديا إضافيا، لأنها تقلص قدرة الحزب على توظيف المؤسسات لخدمة مصالحه.

وبحسب قراءته، تواجه طهران مسارين متوازيين: ضربات إسرائيلية تستهدف القوة العسكرية لحليفها، وإمكان تحول داخلي يحد من نفوذه السياسي والمؤسساتي.

مصالح متبادلة تحمي الحزب

يصف بولس "الدولة العميقة" بأنها منظومة سياسية تستفيد، وفق اتهامه، من الأموال والفساد المرتبطين بالتركيبة القائمة.

ويعيد جذور هذه المنظومة إلى مرحلة ما بعد عام 1990، في ظل الوجود السوري، معتبرا أنها استمرت عبر الحكومات المتعاقبة.

ويستشهد باحتجاجات 17 أكتوبر 2019، قائلا إن حزب الله تدخل لحماية الطبقة الحاكمة واعتدى على متظاهرين. ويرى في ذلك دليلا على تقاطع مصالح يتجاوز الانتقادات العلنية التي يوجهها بعض السياسيين للحزب، ويمنحه اليوم حماية مماثلة لتلك التي وفرها لهم سابقا.

نفوذ داخل المؤسسات

يتحدث بولس عن شبكة اتصالات للحزب تمتد عبر الأراضي اللبنانية ضمن إمدادات وزارة الطاقة والمياه، ويقول إن اعتراضات بلدية عليها قابلتها موافقة حكومية مركزية.

كما يشير إلى استخدام الحزب سابقا مطار بيروت والمرفأ، والاستعانة بوزراء لنقل رسائله إلى الخارج. ويتهمه باختراق المنظومتين الأمنية والقضائية وبناء منظومة مالية خاصة، معتبرا أن هذه العلاقات وفرت غطاء حال دون ملاحقته.

وترد هذه الاتهامات ضمن تقييم بولس لطبيعة نفوذ الحزب وعلاقته بمؤسسات الدولة.

ضعف عسكري وفرصة سياسية

يؤكد بولس أن جولتي الحرب الإسرائيلية أضعفتا حزب الله بصورة كبيرة وضربتا قدراته في العمق. وينسب محاولات ترميم بنيته إلى تدخل الحرس الثوري الإيراني وإرسال قيادات ومستشارين إلى لبنان.

ويرى أن تحرك الدولة بحزم أكبر مباشرة بعد الحرب كان يمكن أن يحد من إعادة بناء الترسانة والهياكل التنظيمية. ويحدد الفرصة التي أتاحتها المواجهة باستعادة المبادرة السياسية وممارسة صلاحيات المؤسسات.

ويشدد على أن استمرار النفوذ لا يعني استعادة الحزب قوته العسكرية السابقة، بل يعكس، في تقديره، صمود شبكة المصالح التي توفر له الحماية.

الملاحقة تتوقف عند العناصر

يقول بولس إن الحكومة لم تنجح في إحالة ملف حزب الله إلى المجلس العدلي، فيما اقتصرت الإجراءات على ملاحقة عناصر مضبوطة أمام المحكمة العسكرية.

ويعتبر أن محاسبة الأفراد لا تعادل ملاحقة التنظيم على التخطيط والإضرار بالسلم الأهلي والاستقرار. كما يؤكد استمرار ارتباط الحزب بإيران عسكريا وسياسيا، مستندا إلى تصريحات إيرانية وشهادات لقياديين فيه، وإلى شحنات أسلحة ومسيّرات قادمة من سوريا.

وفي قراءته، تبقى استعادة الدولة لدورها مرتبطة بقدرتها على تجاوز حماية المصالح ومساءلة التنظيم، إلى جانب ضبط السلاح ومنع إعادة بناء قدراته.