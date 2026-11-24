وحتى الآن، لم يصدر الجيش الإسرائيلي أي تعليق رسمي على القصف، الذي استهدف محيط نقطة للشرطة التابعة لحماس في قطاع غزة.

ويعكس هذا القصف استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية بالرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي رعته واشنطن في أكتوبر 2025، والذي نجح في إيقاف المعارك الواسعة لكنه لم ينه الغارات الجوية أو يضمن نزع سلاح حركة حماس.

وتشير الإحصاءات الرسمية من الجانبين، إلى مقتل ما لا يقل عن 1600 فلسطيني و5 عسكريين إسرائيليين منذ سريان هذا الاتفاق.

وخلفت الحرب المستمرة لأكثر من عامين، عشرات الآلاف من القتلى، وفاقمت أزمة الجوع، وأدت إلى تهجير السكان داخليا.