وقال إن استخدام الموانئ والمنشآت المدنية لأغراض عسكرية، خاصة في ظل ما أعلن بشأن وجود سفينة شحن عسكرية روسية في الميناء، يمثل تهديدا خطيرا لسلامة المواطنين وأمن البلاد.

وحذر عبد الحميد الدبيبة من خطورة الزج بليبيا في صراعات دولية وإقليمية، وفي مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية.

وأكد أن "أطرافا عسكرية تتصرف خارج إطار القرار الوطني الموحد" تقحم البلاد في هذه المواجهات، قائلا إن ذلك "يمثل مغامرة خطيرة سيدفع الليبيون ثمنها"، مشددا على ضرورة توحيد القرار العسكري وإنهاء التصرفات الأحادية التي تهدد سيادة ليبيا وأمنها واستقرارها.

جاءت تصريحات الدبيبة خلال استقباله، الاثنين، السفير الإيطالي لدى ليبيا، جيانلوكا ألبيريني، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون المشترك، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن مستجدات الأوضاع السياسية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتناول اللقاء "مواصلة التنسيق والتشاور بين الجانبين، وتعزيز الشراكة، وتطوير آفاق التعاون.