وأعاد إعلان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مسؤولية بلاده عن استهداف سفينتين روسيتين، إحداهما القطعة البحرية "ميركوري"، باستخدام 7 مسيرات بحرية، تساؤلات بشأن دوافع اختيار ليبيا تحديدا، وما إذا كانت كييف تسعى إلى توسيع نطاق عملياتها لاستهداف خطوط الإمداد وشبكة الانتشار الروسي في القارة الإفريقية.

فيما تحدث مسؤولون عسكريون ليبيون عن إطلاق المسيرات من قاعدة تديرها قوات أوكرانية في غرب ليبيا، استنادا إلى تحقيق أولي، بحسب وكالة "أسوشيتد برس"، قبل أن يؤكد زيلينسكي مسؤولية بلاده عن العملية، في وقت أظهرت صور الأقمار الصناعية أضرارا جسيمة بالقطعة البحرية الروسية.

لماذا ليبيا تحديدا؟

وتكتسب ليبيا أهميتها أولا من موقعها الجغرافي المطل على جنوب البحر المتوسط، وقربها من طرق الملاحة بين أوروبا وشمال إفريقيا، فضلا عن كونها ممرا لوجستيا محتملا نحو منطقة الساحل والصحراء.

وتشير دراسة صادرة عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية التابع للكونغرس الأميركي في أبريل الماضي إلى أن ليبيا أصبحت من أبرز مراكز الانتشار الروسي في إفريقيا إلى جانب مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى، خاصة بعد التغيرات التي شهدتها سوريا عام 2024، وما فرضته من تحديات على الوجود العسكري الروسي هناك، في حين تعززت هذه الأهمية مع ترسيخ موسكو وجودها العسكري في شرق ليبيا، عبر إنشاء شبكة من المواقع والقواعد.

بدورها، قالت كلوديا غازيني، كبيرة المحللين في مجموعة الأزمات الدولية المختصة بالشأن الليبي، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن الفرصة التي أتيحت لأوكرانيا لاستهداف السفن الروسية في ليبيا جاءت تحديدا نتيجة وجود سفن روسية متمركزة في شرق البلاد، إحداها سفينة حربية والأخرى سفينة شحن، موضحة أن وصول السفن الروسية إلى شرق ليبيا ورسوها هناك أمر معروف منذ عدة سنوات، خاصة أن الوجود الروسي أصبح أكثر وضوحا وظهورا، رغم نفي السلطات في شرق ليبيا ذلك.

وأوضحت غازيني أن "تصريحات زيلينسكي بشأن توجيه رسالة من خلال العملية، مفادها أن أوكرانيا قادرة على استهداف أي مكان، من سيبيريا إلى الساحل الليبي، تكشف عن الهدف من الهجوم"، لافتة إلى أن "كييف أرادت تحديدا إظهار قدرتها على توجيه ضربات حتى في البحر المتوسط، واستعدادها لاستهداف سفينة حربية هناك، لكن هذه هي المرة الأولى التي تنفذ فيها أوكرانيا هجوماً من هذا النوع في البحر المتوسط".

هل ليبيا ساحة جديدة للصراع؟

وفيما يتعلق باحتمالات تحول ليبيا إلى ساحة جديدة للمواجهة بين روسيا وأوكرانيا، استبعدت غازيني هذا السيناريو، موضحة أن انقسام البلاد إلى شرق وغرب، ووجود حكومتين متنافستين وتحالفين عسكريين متقابلين، لا يعني أن الطرفين يخوضان حربا ضد بعضهما البعض، مشددة على أن "الجانبين يجريان بالفعل مباحثات بشأن تقاسم الإيرادات والتوصل إلى تسوية سياسية"، محذرة من اختزال المشهد الليبي في صورة اصطفاف طرابلس إلى جانب كييف، مقابل وقوف روسيا في المعسكر الآخر.

كما أكدت أن "اعتبار ليبيا ساحة جديدة فعلية للحرب لا يزال أمرا سابقا لأوانه، كما أن المشهد الليبي أكثر تعقيدا، والمواجهة فيه ليست واضحة أو مباشرة بهذا الشكل، وموسكو لديها علاقات تجارية مع طرابلس أيضا"، مرجحة أن تتعامل طرابلس بحذر مع أي طلب أو تحرك لمنح تفويض بشن هجوم مباشر على أصول روسية انطلاقا من أراضيها.

أما عن أهمية ليبيا بالنسبة إلى روسيا، قالت غازيني إن أهميتها نسبية، وترتبط أساسا بدورها مركزا لوجستيا تستخدمه موسكو لإرسال الدعم العسكري إلى دول منطقة الساحل الأفريقي، أكثر من ارتباطها بليبيا في حد ذاتها، مضيفة أن روسيا تستخدم الأراضي الليبية ممراً لعبور الإمدادات والدعم إلى مناطق أخرى في القارة الأفريقية.

وفي المقابل، أشارت غازيني إلى وجود أنباء متداولة عن انتشار قوات أوكرانية على الأرض في غرب البلاد، إلا أنها أكدت أن ذلك لا يعني بالضرورة أن هذه القوات تنفذ الهجمات أو تخطط لها أو تتخذ من غرب ليبيا نقطة انطلاق لشنها.

مخاوف من اشتعال الموقف

على الجانب الآخر، يرى المحلل السياسي الليبي كمال المرعاش أن ليبيا أصبحت ساحة مفتوحة للصراع بين روسيا وأوكرانيا، خصوصا في أعقاب اتفاق قال إن حكومة الدبيبة وقعته مع كييف في أكتوبر 2025، لاستقدام 250 عسكريا أوكرانيا بهدف تدريب قواتها على استخدام الطائرات المسيرة في مواجهة مجموعات مسلحة مناوئة.

وأضاف المرعاش، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن إعلان الرئيس الأوكراني مسؤولية بلاده عن الهجوم يترتب عليه مسؤولية قانونية وسياسية على كييف عن هذا العمل، محذرا من أن استمرار وجود عناصر عسكرية أوكرانية داخل مواقع عسكرية في غرب ليبيا قد يؤدي إلى استمرار الهجمات.

كما رجح أن ترد روسيا عسكريا على هذه العمليات، بما في ذلك استهداف المواقع التي تنطلق منها الهجمات ضد مصالحها في البحر المتوسط.